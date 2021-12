17.12.2021 h 12:12 commenti

Doppia inaugurazione in centro per le mostre "Verdianamente" e "Arte e giornalismo"

A distanza di un'ora l'una dall'altra saranno aperte l'esposizione permanente alla scuola Verdi con gli oggetti della donazione Gori e in saletta Valentini la scelta di foto scattate in Palestina da Egisto Nino Ceccatelli e Sara Bessi

Doppia inaugurazione domani pomeriggio, sabato 18 dicembre, in centro storico. A distanza di un'ora l'una dall'altra, sarà tagliato il nastro alla mostra permanente “Verdianamente”, collocata alla Scuola comunale di Musica Giuseppe Verdi (alle 18) e alla mostra fotografica "Arte e giornalismo. Un racconto per immagini della Palestina negli anni 2017-2019" nello spazio espositivo comunale Saletta Valentini, in via Ricasoli (alle 17)

La mostra "Verdianamente", realizzata grazie alla generosa donazione all'amministrazione comunale della raccolta personale di Goffredo Gori, sarà composta da un corpus di oltre duecento documenti verdiani e omaggerà il compositore italiano nel 120° anniversario della sua morte. "Verdianamente" segue lo spettacolo teatrale “Il canto di Dante”, già tenutosi al Teatro Politeama Pratese il 14 dicembre: a fare da collante tra i due eventi è la musica, che unisce Dante Alighieri e Giuseppe Verdi, le tre cantiche dantesche e i documenti del compositore e senatore italiano, ormai di proprietà del Comune di Prato e messi per la prima volta a disposizione della città.

"Arte e giornalismo", invece, racconta la storia e la vita quotidiana della Palestina attraverso gli scatti di un maestro della fotografia e una giornalista, entrambi pratesi: Egisto Nino Ceccatelli e Sara Bessi. Al taglio del nastro sarà presente l'assessore alla Cultura Simone Mangani, oltre ai due autori delle fotografie.

"Arte e giornalismo" è un viaggio per immagini con il quale raccontare due facce della stessa medaglia: Betlemme e la sua arte; Betlemme centro della cristianità che, fino al 2019, prima della pandemia da Covid, ha richiamato due milioni di fedeli e visitatori all'anno. Ma c'è anche quella Betlemme che pulsa e vive al di là di Manger square e della Basilica della Natività, restaurata dalla azienda pratese Piacenti. La mostra rimane aperta fino al 31 dicembre 2021 con orario 10.30-13, 16-19.30. È necessario il green pass rafforzato per accedere all'esposizione.