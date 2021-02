12.02.2021 h 14:34 commenti

Doppia inaugurazione al Museo del tessuto: apre la sezione contemporanea e la "materioteca"

Un nuovo spazio espositivo dedicato ai tessuti contemporanei, ma anche un nuovo archivio dedicato all'economia circolare e all'ecosostenibilità. Catalogati i primi 200 campioni

Doppia inaugurazione per il Museo del Tessuto di Prato, la nuova materioteca e una sezione dedicata ai tessuti contemporanei. Un lavoro iniziato durante la pandemia, cofinanziato dal Miur con 23mila euro, che ha catalogato oltre 200 campioni di tessuti ecosostenibili di 40 aziende principalmente del distretto tessile, e ha realizzato una nuova sezione dove, oltre alla materia prima, vengono esposti anche i tessuti e gli accessori.

“Un progetto – spiega il direttore del Museo Filippo Guarini– che nasce da un’ evidenza specifica delle aziende, ma anche dalla voglia di raccontare il distretto tessile partendo proprio da uno dei suoi aspetti fondamentali: l’economia circolare. Il catalogo sarà a disposizione degli addetti ai lavori, esiste anche una versione digitalizzata, mentre la nuova sezione servirà anche per progettare laboratori e attività didattiche”.

Nella materioteca si trovano non solo i campioni dei tessuti, ma anche una loro descrizione, la provenienza e un po’ di storia. “Da qui – spiega Laura Fiesoli responsabile sezione contemporanea – inizia una vera e propria narrazione del prodotto. Ad esempio si potranno vedere tessuti biodegradabili, quelli realizzati con scarti alimentari, ma anche colorati con le più innovative tecniche della bioingegneria. Periodicamente aggiorneremo i materiali esposti intanto continua la catalogazione i prossimi saranno i tessuti legati all’architettura”.

Con l’estensione delle sezioni a quella contemporanea il museo del Tessuto rientra anche nell’ambito scientifico. “La nuova area – spiega Francesco Marini presidente Fondazione Museo del Tessuto – ha una funzione educativa in quanto spiega al consumatore l’evoluzione e gli sforzi delle aziende tessili verso l’ecosostenibilità. Un processo a Prato praticato da 200 anni, ma che ora si arricchisce di nuove tecniche che è giusto far conoscere”.









