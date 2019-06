06.06.2019 h 19:09 commenti

Doppia festa all'aperto per la chiusura della campagna elettorale

Stasera Biffoni dà appuntamento al playground del Serraglio con un evento all'insegna dello sport, della musica e dello Street Food. Per Spada, invece, cena in strada in via Magnolfi con "dress code" fucsia

Saranno due feste all'aperto a chiudere, stasera venerdì 7 giugno, la campagna elettorale dei due candidati impegnati al ballottaggio di domenica per l'elezione del sindaco di Prato.

Matteo Biffoni ha scelto il playground del Serraglio, mentre il suo sfidante Daniele Spada dà appuntamento in via Magnolfi, per l'occasione addobbata di fucsia, il colore che ha caratterizzato la campagna del centrodestra.

BIFFONI - Musica, sport e tanto divertimento. Sarà questo il filo conduttore della chiusura ufficiale della campagna elettorale. Dopo il comizio di mercoledì scorso in piazza del Comune, il sindaco uscente ha scelto il playground del Serraglio, luogo ormai divenuto simbolo di riqualificazione urbana e particolarmente amato dai cittadini, per concludere a partire dalle 18.30, la campagna elettorale per la sua ricandidatura in vista del ballottaggio di domenica 9 giugno.

"Non si pensi ad un qualcosa di troppo formale - spiegano dal comitato di Biffoni -: sarà in realtà prima di tutto una grande festa per la città, prima ancora che per i candidati della coalizione che ha sostenuto Biffoni al primo turno". Per l’occasione sono stati organizzati due diversi mini tornei, la “Street Soccer Cup” e la “Street Basket Cup”, che vedranno impegnati tanti amanti del basket e del calcio pratesi. Ci sarà poi una gara speciale sui tiri liberi, dove chiunque potrà provare a sfidare direttamente il sindaco Biffoni. Non mancherà, ovviamente, una speciale colonna sonora che “colorerà di note musicali” l’intera area del Serraglio e ci sarà anche lo Street Food, con prodotti tipici toscani e sfiziosità di vario tipo. Poco prima delle premiazioni e dei saluti, infine, ci sarà anche una particolare esibizione di danze latino-americane, con i ballerini della scuola Eta Beta che si esibiranno nella zona che da qualche anno è stata riqualificata proprio grazie al campo da street-basket.

SPADA - Tavoli lungo tutta via Magnolfi per la festa del centrodestra. Trecento posti a sedere con allestimenti fucsia per una cena con menù tipico toscano. Previsto anche un dress code: a chi parteciperà è stato infatti chiesto di indossare qualcosa di fucsia. Si chiuderà così la campagna elettorale di Daniele Spada. Saranno presenti, oltre agli esponenti e simpatizzanti della coalizione di centrodestra, anche Marilena Garnier, Aldo Milone e Emilio Paradiso e i sostenitori delle loro liste.

"Abbiamo più volte motivato la scelta di via Magnolfi quale sede del nostro comitato elettorale e del colore della nostra campagna - spiega Spada -. Volevamo dare nuova speranza a una delle strade simbolo del degrado e colore a una città ingrigita da cinque anni di amministrazione di centrosinistra. Non potevamo che chiudere qui e così, per stare ancora una volta insieme a chi vuole contribuire a costruire un'altra Prato".