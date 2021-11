12.11.2021 h 08:58 commenti

Doppio arresto dei carabinieri, in manette due uomini ricercati per truffa a rapina

In carcere un 55enne che deve scontare 4 anni di reclusione inflitti dal tribunale di Pistoia, ai domiciliari un 42enne accusato di aver compiuto una rapina in provincia di Brindisi

Doppio arresto dei carabinieri di Prato che nella serata di ieri, giovedì 11 novembre, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Dietro le sbarre sono finiti un italiano di 55 anni e un albanese di 42. Il cinquantacinquenne è stato arrestato a Vernio su ordine del tribunale di Pistoia per scontare una condanna a 4 anni. L'uomo è responsabile di aver messo a segno varie truffe sia a Pistoia che a Prato; ora è rinchiuso nel carcere della Dogaia.

L'albanese, invece, è ritenuto dalla procura di Brindisi autore di una rapina aggravata commessa lo scorso marzo nella provincia pugliese. L'uomo si trovava a Prato per motivi di lavoro quando è stato intercettato dai carabinieri. Adesso si trova agli arresti domiciliari.



