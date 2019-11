26.11.2019 h 11:53 commenti

Doppia aggressione nella notte tra Poggio e Seano, ma i banditi restano a mani vuote

Presi di mira da una banda una donna e un giovane che stavano rincasando. La prima è riuscita a difendere la borsa, mentre nel marsupio del secondo c'era solo il telefonino che è stato ritrovato a poca distanza

Hanno preso di mira prima una donna a Poggio a Caiano, poi un giovane a Seano, ma alla fine sono rimasti con le mani vuote e ora i carabinieri sono sulle loro tracce.

I colpi sono stati tentati nel corso della notte di oggi, 26 novembre, da alcuni individui, forse tre ma ancora non è chiaro, che hanno agito con il volto travisato. Nel mirino della banda cittadini cinesi. La prima è stata una donna che, mentre rincasava poco dopo mezzanotte, è stata affrontata dal gruppetto di delinquenti, che hanno cercato di strapparle la borsa. La donna ha fatto resistenza ed è riuscita a mettere in fuga gli assalitori. Poco dopo il secondo colpo, con modalità analoghe che fanno pensare agli stessi responsabili: stavolta in via Baccheretana a Seano è stato affrontato un cinese al quale i banditi hanno strappato via il marsupio. Dentro c'era solo il telefono cellulare, che è stato ritrovato poca distanza. Evidentemente i balordi cercavano soldi contanti.

I carabinieri stanno ora cercando di raccogliere elementi utili a risalire all'identità dei malviventi.