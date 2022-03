20.03.2022 h 15:56 commenti

Dopo ventitré giorni di guerra Irina riabbraccia il marito: "Ho visto piovere missili sulla mia città"

Enrico Martelloni ha raggiunto la moglie sul confine fra Ungheria e Ucraina. Ora la famiglia è nuovamente riunita. A Poggio a Caiano sono arrivate anche la figlia, la nipote, la consuocera e due amiche della donna rimasta bloccata a Kiev dopo l'inizio della guerra



Ieri sera sono rientrati nella loro casa di Poggio a Caiano insieme alla figlia di Irina, alla nipote, alla consuocera e a una loro amica accompagnata dalla figlia. “E' stato un sollievo quando le ho viste - racconta Enrico - sono stressate, meno le ragazze, ora piano piano spero che tornino alla normalità”. Per 23 lunghi giorni Enrico Martelloni e la moglie Irina, rimasta a Kiev per stare vicino alla sua famiglia ( leggi ), sono rimasti uniti grazie alle linee telefoniche, anche se spesso ballerine, ma venerdì 18 marzo si sono potuti riabbracciare sul confine fra Ucraina e Ungheria.Ieri sera sono rientrati nella loro casa di Poggio a Caiano insieme alla figlia di Irina, alla nipote, alla consuocera e a una loro amica accompagnata dalla figlia. “E' stato un sollievo quando le ho viste - racconta Enrico - sono stressate, meno le ragazze, ora piano piano spero che tornino alla normalità”.

Irina è ancora molto provata da quello che ha visto e sentito, al marito ha raccontato poco, ma piano piano trova la forza di condividere quell'esperienza terribile: “Quando arrivano i missili ti si ghiaccia lo stomaco, li vedi ma non capisci dove cadono. Come tutti sono andata nei rifugi antiaereo e nella metropolitana, per il resto ho cercato di vivere con una parvenza di normalità aiutando i combattenti: per loro ho cucinato quando ero a Kiev, gli aiuti umanitari arrivano.” E infatti sul confine in direzione Ucraina sono molti i tir in transito, quasi tutti della Croce Rossa Italiana.

Nella capitale è rimasto il genero, l'azienda dove lavorava è stata bombardata, mentre la casa quando sono partite era intera, ma mentre andavano via hanno visto un missile cadere in quella direzione.

Da Kiev le donne si sono spostate a Kolomea, città vicino a Ivano-Frankivs'k, sul nord ovest del Paese, dove Irina ha aiutato i tanti profughi che arrivavano prendendosi cura di bimbi e animali. Poi finalmente il viaggio verso l'Ungheria tra Chop e Zahony, quindi l'Italia dove hanno portato poco, lo stretto necessario per il viaggio: un po' di viveri, un cambio di vestiti e un ricordo. Un viaggio molto pericoloo con tante difficoltà per le strade distutte dai bombardamenti e carcasse di macchine incendiate. “Mia moglie vive a Poggio - conclude Enrico- ma sua figlia la consuocera e le amiche sperano di tornare presto in patria, sono convinte che non sarà una guerra ancora lunga."

alessandra agrati