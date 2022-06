23.06.2022 h 20:36 commenti

Dopo un mese di carcere concessi i domiciliari all'aggressore di via Carraia

Accolta l'istanza dell'avvocato Nicolosi alla luce delle immagini registrate dalla videosorveglianza interna dell'appartamento

Dopo un mese di carcere, lascia La Dogaia il 53enne cinese arrestato il 20 maggio scorso per aver l'aggressione a colpi di mannaia di un connazionale sessantenne in via Carraia. Il giudice ha accolto l'istanza presentata dal difensore, l'avvocato Giuseppe Nicolosi e ora l'uomo si trova ai domiciliari in attesa del processo nell'appartamento teatro del violento scontro, nato per un appoccio sessuale che l'uomo avrebbe avuto con una parente del connazionale che ha ferito.La decisione del giudice è legata da quanto emerso dalle immagini di videosorveglianza della casa. In quella registrazione emergerebbe che il 53enne non aveva la volontà di uccidere il sessantenne come invece era sembrato nell'immediatezza dei fatti. L'uomo avrebbe reagito all'aggressione del connazionale ma fermandosi in tempo. A suo carico restano comunque le accuse di violenza sessuale e lesioni aggravate.