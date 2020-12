13.12.2020 h 15:03 commenti

Dopo tanti giorni il covid non ha fatto vittime a Prato. I nuovi contagiati sono invece 61

Pur con una risalita dei casi, la fotografia scattata dal bollettino della Regione è positiva per la provincia. Sotto controllo anche la situazione del Santo Stefano dove non c'è più l'emergenza per i posti letto

Tornano a salire i nuovi casi a Prato con 61 positivi in più al coronavirus, seppur restando molto al di sotto dei livelli di emergenza della fase più acuta della seconda ondata. La notizia positiva del giorno, però, è l'assenza di decessi segnalati a Prato dalla Regione. Uno zero nella casella delle vittime che, purtroppo, mancava da moltissimi giorni. Per il resto, restando a Prato, buone notizie anche dal Santo Stefano che continua ad avere un'occupazione non preoccupante dei posti letto dedicati ai pazienti covid: oggi sono 103 in area medica e 14 in terapia intensiva, con le cure intermedie che hanno 31 pazienti alla palazzina dell'ex Med e 40 a La Melagrana.

A livello toscano su 4.250 nuove persone sottoposte a test, esclusi i tamponi di controllo, sono 673 i casi da coronavirus emersi nelle ultime ventiquattro. Positivo è dunque risultato il 15,68 per cento di chi è stato controllato. Sommati ai casi segnalati dall’inizio della pandemia, il totale dei positivi toscani raggiunge quota 112.344. Di questi però solo 18.114, diminuiti in un giorno del 5,1 per cento, sono tuttora malati: 1.399 ricoverati in ospedale e 16.715 in isolamento a casa, in quanto non necessitano di cure particolari.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a febbraio la Toscana ha sfondato ieri il muro del milione di persone sottoposte ad esami (oggi 1 milione e 5.473) ed effettuato in tutto, anche con i tamponi di controllo o ripetuti, 1.718.159 esami 12.416 solo nell’ultimo giorno (oltre a 1.887 tamponi antigenici rapidi) con il 5,4 per cento di esiti positivi nelle ventiquattro ore.

I guariti continuano a crescere, l’1,8 per cento in più nell’ultimo giorno, e salgono a 91.079 (l’81,1 per cento dei casi totali). Positivo è anche il dato della pressione sulle strutture sanitarie, in diminuzione: 50 pazienti in meno negli ospedali, 41 in corsia e nove nelle terapie intensive. Prosegue purtroppo l’onda lunga dei decessi: 34 segnalati oggi dalle Asl agli uffici della Regione, non tutti riferiti alle ultime ventiquattro ore, 19 uomini e 15 donne con un’età media di 79,3 anni.