Dopo sessant'anni chiude storico locale della val di Bisenzio

Con il primo di gennaio la famiglia Cintelli non rialzerà il bandone del bar. Fondato nel 1959 da Onelia, poi gestito da Anna e Claudio insieme alla figlia Elisa, è stato il palcoscenico di un pezzo di storia di Schignano

alessandra agrati

Schignano perde uno dei suo locali storici; dopo 60 anni di attività chiude il bar Cintelli, una lunga storia d'amore che ufficialmente finirà il primo gennaio. “I miei genitori – racconta Elisa – hanno raggiunto l'età della pensione e hanno il diritto di riposarsi, ma io e mio marito da soli non riusciamo a gestire l'intera attività, cosi abbiamo deciso di abbassare la serranda”.Cala il bandone su un pezzo di storia del paese; Onelia ha aperto la prima attività nel 1959, una mescita di vino con rivendita di zucchero a cui ha aggiunta la cartoleria quando sono state aperte le scuole elementari. A fine anni '60 un altro ampliamento con il ristorante gestito dal marito Egisto che ha ampliato i locali coinvolgendo nell'attività anche Claudio e Anna, la seconda generazione di imprenditori. “Negli anni novanta – ricorda Elisa – ho iniziato a lavorare anch'io nel bar. In realtà questi locali sono stati la mia casa, qui ho tutti i ricordi e i miei amici”. Con l'arrivo di Elisa c'è un nuovo cambiamento, oltre alle merende per cui il bar Cintelli è famoso in tutta la vallata, arrivano anche i dolci e i biscotti fatti artigianalmente. “Ora che chiudiamo a Schignano – annuncia Elisa – stiamo cercando un laboratorio a Prato per continuare a produrre e a vedere: abbiamo amici, non riesco a chiamarli clienti, che ogni settimana vengono da Prato per comprarli e non possiamo interrompere questo rapporto”. Effettivamente è un rapporto particolare quello che lega la famiglia Cintelli a tutte le persone che nei decenni hanno frequentato il locale: “Quando abbiamo festeggiato i 50 anni di attività – ricorda Elisa – abbiamo organizzato una grande festa, in molti sono venuti a festeggiarci e tantissimi hanno indossato il grembiule per tagliare la porchetta o servire a tavola, proprio come se fossero a casa loro”.Tante le feste organizzate nei locali del bar: “Qui abbiamo organizzato il pranzo del mio battesimo, della comunione, le feste di compleanno quest'anno però – spiega Elisa – non ce la siamo sentita di fare il cenone, già questa mattina in tanti sono venuti a salutarci ed è stato al tempo stesso triste e bellissimo”.