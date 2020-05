03.05.2020 h 16:20 commenti

Dopo scuola e centro diurno ora anche l'altalena vietata, il babbo di un ragazzo autistico: "Come glielo spiego?"

Edo fino ad oggi aveva un permesso speciale, ma da domani tutti i giochi sono delimitati da fettucce. Il padre fa un appello alle istituzioni: "Prato dimostri di essere Autism Friendly e trovi una soluzione per questi ragazzi"

E.B.

Niente scuola, neanche a distanza, niente centro diurno, niente giostra e ora anche niente altalena. Un gioco come un altro a cui dover rinunciare a causa della quarantena, per la maggior parte dei bambini ma non per chi è affetto da autismo ed è abituato ad andare lì tutti i giorni o quasi. In questo caso, non poter accedere a quell’altalena, diventa un problema serio per lui e per tutta la famiglia.È il forte disagio che sta vivendo Edoardo Savoia. Ricorderete la sua commovente storia che ha fatto il giro d’Italia, con la gara di solidarietà per ritrovare la hugbike che gli era stata rubata e per acquistarne altre a beneficio di chi è affetto da questo disturbo. Ora che Edo, come lo chiamano tutti, ha quasi 17 anni, ha disposizione solo quella bici speciale per distrarsi. La quarantena Covid gli ha tolto tutto e per la famiglia gestire la quotidianità è sempre più difficile . Il dramma che sta vivendo Edo e tutti coloro affetti dallo stesso disturbo, è racchiuso in un post pubblicato dal padre di Edo, Umberto, con la foto di Edo sull’altalena bloccata dalla fettuccia che il Comune ha messo, come in tutti gli spazi gioco della città, per impedirne l’uso ora che sono stati riaperti molti giardini. “Non voglio far polemica - spiega a Notizie di Prato, Umberto Savoia- ma solo far presente il problema per cercare delle soluzioni che aiutino Edo e tutti coloro che sono affetti da autismo, a stare meglio. Come posso spiegare a Edo che non può usare l’altalena a causa dell’emergenza sanitaria? È impossibile. Capisco che è un momento particolare e che ci sono altre cose più importanti ma per noi è un piccolo grande problema. Sta diventando sempre più difficile andare avanti senza scuola, senza centro e senza le sue abitudini. Oggi l’ho distratto portandolo fuori in bici ma non so se domani basterà. In questa situazione la tensione cresce e non è facile gestirla”. L’altalena in questione è al giardino degli Ulivi che domani riaprirà i battenti. Fino a oggi i Savoia avevano un permesso speciale per entrare e usare l’altalena, visto il disturbo di Edo. Con la riapertura al pubblico i giochi sono diventati off limits per questioni di igiene e di assembramenti ma a farne le spese sono stati Edo e la sua famiglia:”Io provo a fare qualche proposta ma poi l’amministrazione può valutarle e farne altre. Potremmo ad esempio, mettere un lucchetto all’altalena in modo che la usi solo Edo. Giovedì ho scritto al sindaco. Spero che presto riesca a trovare una risposta per Edo e per tutti coloro che sono nelle sue condizioni. Prato è una grande città ed è anche Autism Friendly. Chiedo solo di trovare una soluzione a tutto questo e di riaprirmi almeno l’altalena”.