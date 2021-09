22.09.2021 h 11:54 commenti

Dopo quasi mezzo secolo di storia, il circolo Primo Maggio non esiste più: immobile venduto a un professionista

Chiuso dal 2016, il circolo era schiacciato dai debiti. Alla cooperativa proprietaria dell'immobile non è restato che vendere

Il mondo della sinistra perde un pezzo della sua storia. Il circolo Arci Primo Maggio è stato venduto a uno studio tecnico.

A breve quindi, gli oltre 200metri quadrati che corrono lungo via I Maggio tra la scuola e via Barsanti, dovranno dire addio al bancone del bar, ai tavoli per giocare a carte, alla sala per i dibattiti, ai simboli dei partiti che ne hanno fatto la loro sezione, dal Pci al Pd passando dal Pds. E' la fine di un'epoca per una realtà che da quasi 50 anni era punto di riferimento del quartiere Pratilia e di tante battaglie politiche.

Una scelta difficile ma obbligata a causa dei troppi debiti accumulati nel corso degli ultimi anni. Non è un caso che l'attività sia chiusa già dal 2016. E' stato scelto il male minore come ci spiega Massimo Chiarugi, membro del consiglio di presidenza dell'Arci e colonna del vivacissimo circolo di Viaccia, chiamato a sciogliere i nodi di questa realtà e nominato quindi, presidente della cooperativa Maggio 69, proprietaria dell'immobile: "Abbiamo provato a trovare un'alternativa per tenere in piedi il circolo ma le proposte che abbiamo ricevuto erano poche e non abbastanza affidabili. Vendere vuol dire perdere tanto ma eravamo arrivati a punto da rischiare la messa all'asta del fondo. Con i soldi ricavati dalla vendita, invece, abbiamo pagato tutti i debiti e restituito i prestiti fatti dai soci. Non conosco le intenzioni della nuova proprietà sull'utilizzo che farà dell'immobile, ma credo che questa sia stata la soluzione migliore per tutti".

Perché siamo arrivati a questo punto? Essenzialmente il problema ruota attorno al ricambio generazionale che non c'è stato come spiega Alviero Peccia, vicepresidente della cooperativa e dall'alto dei suoi 78 anni, socio storico del circolo: "Sono venuti a mancare i capostipiti e piano piano ci siamo ritrovati solo in tre a dover seguire tutto. Tutti e tre pensionati e quindi con molto tempo a disposizione, ma comunque non sufficiente a garantire continuità all'attività. Per me è un brutto colpo, ho dato l'anima per quel posto. Mia moglie mi prendeva anche in giro consigliandomi di spostare il letto lì tanto era il tempo che ci trascorrevo. Sono tornato a Prato nel '68. - ricorda Peccia - A quei tempi il circolo, nato da poco, era in un altro locale in via Fiorentina. E' arrivato in via I maggio tra il 1974 e il 1975 ma non è stato semplice perché la ditta edile che costruiva la nuova sede fallì e quindi dovemmo pagare due volte, ma a quei tempi il circolo lavorava tanto e non fu un problema. Avevamo tantissimi iscritti e ospitavamo molte attività e realtà come l'Arci caccia, la pesca e gli scacchi. E poi c'era la Festa degli aquiloni che richiama tante persone da tutta Italia. Ultimamente era sparito tutto, fatta eccezione per qualche partita di briscola. Non è restato che chiudere e vendere. Per me è talmente doloroso che non passo neanche più da quella strada. Dovrei andare a prendere la scatola di foto storiche che è ancora lì dentro ma rimando in continuazione perché so che varcare quella soglia mi farà stare male. Chiuso il Primo Maggio non frequento più nessun circolo, preferisco dedicare il mio tempo a fare il volontario della Pubblica assistenza. Sono rimasto troppo scottato".

(e.b.)