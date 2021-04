02.04.2021 h 16:39 commenti

Dopo Pasqua si potrà tornare a studiare in biblioteca

Con la parziale riapertura delle scuole, il Governo consente anche ai ragazzi più grandi di utilizzare gli spazi adibiti allo studio sia alla Lazzerini sia alla Ovest e alla Nord. E' comunque obbligatorio prenotarsi

Da mercoledì 7 aprile, in concomitanza con il ritorno in classe degli studenti dall'infanzia, alla prima media, verranno riaperte anche le sale studio della biblioteca Lazzerini e delle biblioteche Ovest e Nord “P. Impastato”. Con l'entrata in zona rossa di Prato erano state chiuse, a differenza del servizio di prestito e riconsegna su prenotazione che non è mai stato sospeso.

Dopo le festività pasquali, dal 7 aprile, l’ingresso nelle biblioteche sarà nuovamente possibile anche per studiare, prenotando l’ingresso con l’app o il sito Affluences per la Lazzerini e tramite l’assegnazione dei posti studio direttamente in biblioteca, in ordine d’arrivo, per la Nord “P. Impastato” e la Ovest.

Si ricorda che per le festività pasquali la biblioteca Lazzerini chiude alle 14 di sabato 3 aprile e riapre alle 9 di martedì 6 aprile. Biblioteche Ovest e Nord 'P. Impastato' chiuse lunedì 5 aprile per Pasquetta.



