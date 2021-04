23.04.2021 h 15:24 commenti

Dopo oltre dieci anni, Federico Mazzoni lascia la presidenza di Epp

L'annuncio oggi in commissione Controllo e garanzia. Per la sua successione si fa il nome della presidente dell'ordine degli architetti Marzia De Marzi

Federico Mazzoni lascia la presidenza di Epp, edilizia pubblica pratese. Lo ha annunciato stamani, 23 aprile, nel corso della commissione Controllo e garanzia presieduta da Leonardo Soldi e dedicata all'analisi del bilancio di questa partecipata.

66 anni, ingegnere civile e presidente di Aci Prato, alla guida di Epp dal 2010, prima con il sindaco di centrodestra Roberto Cenni e poi confermato per due volte da quello di centrosinistra Matteo Biffoni, Mazzoni lascia un anno in anticipo rispetto alla scadenza formale del suo mandato a chiusura di un lungo ciclo che gli ha permesso di raccogliere il frutto dei semi gettati nel corso di oltre 10 anni alla guida dell'ente.

Consegna a chi verrà dopo di lui una società sana, con all'attivo una serie di progetti innovativi, realizzati e in corso, che hanno saputo coniugare qualità dell'abitare ed efficienza energetica attirando così anche finanziamenti regionali ed europei. Sostituirlo non sarà semplice. Per quel ruolo si fa il nome di un'altra figura tecnica ma anche impegnata politicamente: Marzia De Marzi, presidente dell'ordine degli architetti, in passato alla guida del Palazzo delle Professioni e nel 2019 candidata nella lista civica Biffoni per Prato, prima dei non eletti con 219 preferenze.

Sul nome di De Marzi non ci sarebbero veti da parte dell'ala zingarettiana del Pd che punta a Gida, in scadenza a giugno, con il nome dell'ex sindaco di Montemurlo, Mauro Lorenzini. Nomina questa che dovrebbe concretizzarsi a luglio dopo il cambio di statuto con l'introduzione dei patti parasociali.

A giugno scade anche Consiag e viene dato per scontato il rinnovo dell'amministratore unico Nicola Perini. Verso la conferma anche l'avvocato Stefano Lenzi, presidente di Pratofarma.

Il nuovo presidente di Epp e il resto del cda dovrebbero essere nominati nell'assemblea dei soci che sarà convocata entro maggio. Il Comune di Prato indica il presidente e un consigliere, oggi rappresentato dal geometra Fabio Razzi, mentre a quello di Montemurlo spetta la nomina di un consigliere che dovrebbe rappresentare un po' tutti i Comuni della provincia. Non è un caso che nel 2016, con conferma nel 2019, per questo ruolo sia stata indicata l'ex assessore di Carmignano, Sofia Toninelli.

(e.b.)