18.09.2022

Dopo nove mesi di stop forzato riapre il circolo Black Out

Festa stamani a Iolo per la ripartenza delle attività di questa realtà che ha alle spalle quasi 70 anni di storia. La parte di somministrazione-ristorazione sarà gestita da un privato, mentre le attività sociali e di intrattenimento restano in capo al circolo

(e.b.)

Iolo ritrova il suo circolo Arci. A nove mesi dalla chiusura forzata dettata dal fallimento del precedente gestore privato del bar-pizzeria, Black Out riapre i battenti. Lo fa con una piccola festicciola in piazza Bianchini alla presenza del sindaco Matteo Biffoni e di alcuni rappresentanti della giunta e del consiglio comunale.Bar e pizzeria (che riaprirà sabato), hanno licenza pubblica e saranno gestiti da un privato mentre le attività ricreative e sociali resteranno in capo al circolo che ha approfittato di questa pausa per cambiare veste giuridica trasformandosi da associazione civile a cooperativa sul modello vincente del circolo di Viaccia. “E’ stato un bell’impegno trovare la strada per ripartire. - ha detto il presidente Leonardo Fedi - Ora dobbiamo concentrare gli sforzi sulla riapertura del salone al piano di sopra e sull’allargamento della cooperativa. Al momento siamo 12 soci”. L’obiettivo è tornare a essere punto di riferimento per la comunità di Iolo dove il circolo ha messo radici quasi 70 anni fa: “Le idee in campo sono tante. - afferma Salvatore Fragapane, socio della cooperativa - Ad esempio pensiamo di aprire una biblioteca che faccia dal fulcro ad altre attività culturali. Ci piacerebbe offrire dei servizi che aiutino i cittadini nei problemi quotidiani come il dopo scuola per i ragazzi o l’assistenza fiscale per le famiglie. Ci sarà naturalmente spazio anche per il divertimento con le serate danzanti e uno spazio per le scuole di ballo. Tutto si gioca sulle attività. Intrattenimento, socialità e servizi”.