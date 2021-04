29.04.2021 h 15:53 commenti

Dopo nove anni Santagati lascia le dirigenza del Datini e pubblica un volume sulla storia della scuola

In quattro decenni l'istituto ha puntato sull'internazionalizzazione ed è diventato un polo agroalimentare. Il preside ad agosto andrà in pensione ma intanto ha accettato la reggenza all'Istituto Comprensivo don Milani

Sono passati 40 anni da quanto la scuola Datini da piazza San Francesco è stata trasferita al Polo di Reggiana, oltre tre decenni che hanno dato un nuovo volto alla scuola, nata nel 1962 in piazza Ciardi per preparare le segretarie d'azienda.

Una trama tessuta da tre presidi: Giuseppe Italiano, Roberto Paganelli e infine da Daniele Santagati che ha portato la scuola verso l'internazionalizzazione e soprattutto a diventare il polo dell'istruzione agroalimentare più importante del territorio. Quattro decenni raccontati nel volume "Istituto Francesco Datini Prato 1981- 2021, l'ultima fatica di Santagati prima di andare in pensione, dopo oltre 40 di servizio di cui gli ultimi nove passati a dirigere l'istituto alberghiero e l'agrario. "La soddisfazione più grande in questi anni - spiega - è sicuramente quella di vedere i ragazzi crescere e diventare dei veri professionisti, richiesti anche all' estero. Qualcuno si è anche messo in proprio ed è diventato un imprenditore, altri hanno trovato lavoro in ristoranti blasonati". Una scuola che è andata sempre crescendo aprendosi anche verso l'inclusione e gli studenti stranieri, ma soprattutto puntando sull' internazionalizzazione, e il rapporto stretto con il territorio. "Ho investito molto nei programmi legati all' Erasmus che ci hanno portato in giro per tutto il mondo, diventando anche ambasciatore del made in Italy e rappresentanti di Prato. Il mio grande rammarico è stata la forzata interruzione di questi progetti a causa della pandemia, lo scorso anno avremmo dovuto andare in sud America".

Il volume commemorativo è stato distribuito ai docenti, alle istituzioni e verrà anche consegnato ai maturandi, dai prossimi giorni sarà disponibile anche online sul sito della scuola. Santagati è stato anche reggente per alcuni anni all' Istituto comprensivo Pertini di Vernio, incarico che ha lasciato a febbraio, ma ora ha accettato una breve reggenza all' Istituto Comprensivo don Milani, in sostituzione di Elisabetta Corvino che da lunedì 10 maggio lascia l'incarico. "Ho accettato per spirito di servizio- spiga Santagati - le due scuole sono molto vicine e conosco bene la realtà in cui operano. Del resto lo staff della Don Milani è molto preparato e direi anche autonomo".