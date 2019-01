31.01.2019 h 13:30 commenti

Dopo la neve, la pioggia: allerta meteo a partire dalla mezzanotte

Codice giallo fino alle 13 di sabato 2 febbraio, in val di Bisenzio l'allerta arancione a partire dal pomeriggio di venerdì. Sorvegliati speciali saranno i fiumi

Dopo la neve arriva la pioggia; codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico dalla mezzanotte di oggi, giovedì 31 gennaio, fino alle 13 di sabato 2 febbraio, in Val di Bisenzio l’allerta meteo arancione inizierà domani 1 febbraio a partire dalle 16 e durerà per 21 ore.Il Centro funzionale della Regione Toscana, prevede piogge che potrebbero far innalzare i livelli dei corsi d'acqua. Dal pomeriggio inoltrato di oggi le temperature dovrebbero rialzarsi, portandosi quasi ovunque sopra lo zero e sciogliendo definitivamente la neve che è caduta questa mattina ( leggi