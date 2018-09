29.09.2018 h 13:35 commenti

Dopo l'incidente in via Firenze perde la memoria e la capacità di provare sentimenti, ora Gemma torna a vivere

Un anno fa è stata investita da un'automobile mentre chiacchierava sul marciapiede, per mesi si è svegliata ogni mattina senza sapere cosa fosse successo. Ora la memoria sta tornando e ha ricominciato a studiare.

alessandra agrati

Il 4 settembre 2017 Gemma Grossi rientrava alle due di notte da una serata con gli amici, una delle tante che si vivono a 20 anni, ma improvvisamente mentre si trovava sul marciapiede di via Firenze davanti al circolo Costa Azzurra, una macchina l’ha colpita in pieno procurandole un trauma cranico, la perdita della memoria e soprattutto danneggiandole la sfera emozionale. Per diversi mesi non ha più provato sentimenti come rabbia, simpatia, tenerezza.A distanza di un anno, dopo un’operazione alla testa e tanta rieducazione, si riaffaccia alla vita e lo fa con la consapevolezza di chi ha rischiato di perderla “Da allora ho imparato a gustarmi ogni momento, a tenermi stretti i sentimenti, in particolare l’affetto. Prima di tutto quello della mia famiglia e dei miei amici”.Ma per arrivare a questa filosofia di vita sono passati tanti giorni bui “Il momento peggiore – continua Gemma – era la mattina per mesi mi svegliavo e guardandomi allo specchio con i capelli rasati non riuscivo a capire cosa fosse successo. Ogni giorno dovevo ricominciare dal principio”. Non solo problemi di memoria, praticamente ha perso quella di un anno prima e di sette mesi dopo l’incidente, ma anche quello di non riuscire più a provare sentimenti. “Vivevo in un mondo asettico, senza batticuore, senza rabbia, non ne provo neppure per chi mi ha investito. Una sensazione terribile da cui sto iniziando a uscire ora”. Il trauma subito ha mandato in tilt alcune sinapsi dei sentimenti, che ora si stanno riattivando, ma la strada è ancora lunga. “Non mi ricordo di quando la mia nonna è morta a giugno – racconta Gemma – e neppure di tante giornate normali. Da qualche settimana invece ho riattivato i sentimenti e inizio a ricordare grazie alle emozioni.” Per cercare di riattivare la memoria Gemma ha tenuto un diario in cui annotava tutto quello che succedeva, cercando di mettere nero su bianco anche i sentimenti, ma questa è stata la parte più difficile e dolorosa.Nella lunga convalescenza di Gemma c’è la data del 7 marzo a fare da spartiacque fra la disperazione e la speranza. “Quel giorno sono tornata all’università e l’ho fatto da sola usando l’autobus, il treno e poi con l’aiuto del navigatore sono arrivata alla mia facoltà di chimica. All’inizio non ricordavo nulla, ma sono comunque riuscita a tornare a casa. Da lì ho capito che avrei potuto farcela”. Ora Gemma ha ripreso a studiare e spera di poter riprendere a dare gli esami. “I miei professori sono stati molto comprensivi e questo per me è stato importante. Mi ci vuole del tempo perché devo rimparare a studiare, a concentrarmi, ma ogni giorno è un passo in più verso la guarigione”.Ad avere invece fiducia nella ripresa di Gemma è la sua mamma che si è battuta per mettere in sicurezza via Firenze, strada tra l'altro ad altissima incidentalità. E' in corso l'intervento di restringimento della carreggiata con creazione di ampi marciapiedi per rallentare la velocità degli automobilisti. “Appena successo l’incidente – ricorda – i medici ci hanno lasciato poco speranze, ma qualche ora dopo hanno deciso di operare mia figlia. Quello per me è stato il segnale che sarebbe uscita dal tunnel. In quei momenti ho giurato che appena tornata a casa, se via Firenze non fosse stata messa in sicurezza avrei fatto le barricate ad oltranza. Nel raggio di pochi metri ci sono tre famiglie che hanno vissuto l’angoscia di un incidente, noi siamo la più fortunata”.