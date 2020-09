22.09.2020 h 17:20 commenti

Dopo il voto, Bosi chiede un posto in giunta per Prato: "Determinanti per la vittoria di Giani"

Il segretario del Pd sottolinea come il risultato pratese sia in percentuale secondo solo a Firenze. Sul nome ancora non ci sono certezze: potrebbe essere confermato Ciuoffo ma non è da scartare l'ipotesi Bugetti che aprirebbe le porte del Consiglio a Ciolini

"Considero la presenza di Prato nella nuova giunta regionale guidata da Eugenio Giani qualcosa di dovuto per valorizzare il lavoro fatto". Ne è convinto il segretario provinciale del Pd Gabriele Bosi che non vuole dare niente per scontato ma che ricorda il ruolo avuto dall'elettorato democratico pratese nella vittoria di Giani: "E' il secondo miglior risultato in Toscana dopo Firenze e abbiamo ottenuto più voti in assoluto rispetto alle europee. La legge elettorale penalizza il collegio pratese e infatti è scattato solo un consigliere, ma il peso di Prato in questa vittoria è innegabile".

Chi sarà dunque il pratese che siederà nella nuova giunta toscana? Potrebbe essere confermato Stefano Ciuoffo ma la sconfitta di Ciolini, a lui vicino, nel derby con la zingarettiana Bugetti, ha indebolito le sue quotazioni. Potrebbe dunque essere la stessa Bugetti che è tra le più votate in Toscana. Una scelta che permetterebbe di recuperare Ciolini, dato che la campionessa di preferenze dovrebbe dimettersi da consigliere per entrare in giunta. La prospettiva però non sembra entusiasmare la stessa Bugetti. Vedremo nelle prossime ore come si muoverà Giani per mettere insieme un puzzle che rispetti territorialità, risultato delle correnti e genere.

Quanto ai riflessi del risultato pratese sugli equilibri interni e quindi sulla segreteria, Bosi risponde così: "La nostra è già una segreteria a gestione unitaria nel senso che tutte le componenti sono rappresentate. In più in questi anni abbiamo fatto un lavoro collettivo importante. Sono comunque a disposizione perchè questo lavoro di squadra continui e sia rafforzato anche per il futuro".

Chiude invece all'ipotesi rimpasto di giunta comunale dove già siede la zingarettiana Cristina Sanzò, il sindaco Matteo Biffoni: "Lo scorso anno abbiamo fatto una giunta che tenesse conto di tutte le anime della maggioranza. Credo che nessuno di loro sia così inesperto da sapere che non è certo un risultato come questo che cambia l'asse portante della giunta e del partito".

