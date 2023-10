12.10.2023 h 13:58 commenti

Dopo il tamponamento scoppia una furiosa lite, denunciato un 64enne

E' successo ieri mattina in via Melis, dopo l'incidente ha tentato di scappare ma è stato fermato e ha estratto un coltello a serramanico. Sul posto è intervenuta una volante della polizia

Dopo il tamponamento cerca di scappare, viene fermato ma estrae un coltello a serramanico con cui ha minacciato e ferito il guidatore dell'altra vettura coinvolta nell'incidente.

E' successo ieri mattina alle 11,30 in via Melis, sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha denunciato per minacce aggravate un 64enne pratese. Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti dopo il sinistro l'autore del tamponamento ha cercato di scappare, ma è stato bloccato da uno dei passeggeri dell'altra vettura. A quel punto ha estratto un coltello ed è nata una colluttazione, dove prima di essere disarmato ha ferito leggermente alle gambe il passeggero. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118.