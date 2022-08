18.08.2022 h 09:43 commenti

Dopo il pasticcio candidature Biagioni si difende ma in casa Pd il clima resta teso

Giorni convulsi per il partito che si è definitivamente spaccato sul caso Squittieri. La difesa del segretario provinciale: "Candidatura esterna imposta da Letta". Il fallimento della rosa dei cinque nomi. La resa dei conti ci sarà ma a settembre, dopo il voto. Intanto continua il balletto di nomi per il collegio uninominale al Senato: assegnato alla coalizione, per qualche ora è invece stato occupato da un candidato Pd di Camaiore

nadia tarantino

La resa dei conti, in casa Pd, sembra scontata e, come in molti promettono, “comincerà il 25 settembre, un minuto dopo la chiusura delle urne”. L'esclusione di una rappresentanza pratese alle prossime politiche ha trasformato le crepe in voragini. Spaccatura evidentissima nelle stanze di via Carraia dove il segretario provinciale Marco Biagioni è bersaglio di critiche molto aspre dopo il caso Squittieri e poco importa che, in extremis, un nome pratese sia stato infilato da qualche parte: l'ex sindaco di Poggio a Caiano, Marco Martini, al quarto posto del listino plurinominale, dopo la rinuncia di Gianluca Brizi, segretario del Pd di Massa. E poco importa anche l'autodifesa affidata a Facebook dove ieri, in serata, Biagioni ha pubblicato un post per dire due cose in particolare: la prima è che “il segretario Letta ha imposto una candidatura esterna, seppur autorevole (l'economista Tommaso Nannicini ndr)”; la seconda è che “segreteria provinciale, sindaco e rappresentante in direzione nazionale hanno remato uniti per portare in lista almeno una delle cinque figure votate all'unanimità, tutte condivise e parimenti rappresentative del processo di democrazia interna al Pd di Prato”. Ecco qui il nodo: una rosa di cinque nomi (gli assessori Benedetta Squittieri e Valerio Barberis, il capogruppo in Consiglio comunale Marco Sapia, Marco Martini e Sandra Bolognesi), a differenza di quanto fatto da quasi tutte le altre federazioni toscane che di nomi, ai vertici nazionali e regionali, ne hanno mandato solo uno dimostrando da subito compattezza, solida unitarietà. “Un fallimento clamoroso”: questo il giudizio impietoso più ricorrente. Che emerge ulteriormente in queste ore con la casella del collegio uninominale al Senato in cui è inclusa la provincia di Prato, casella che ha cambiato destinatario almeno un paio di volte: prima un partito della coalizione, poi un candidato di Camaiore indicato dal Pd dell'area versiliese e poi di nuovo assegnato ad uno dei partiti dello schieramento di centrosinistra. E Prato? zero, nonostante evidentemente i giochi siano ancora aperti.Ripercorriamo, ad ogni modo, la storia degli ultimi giorni. Il sottosegretario Caterina Bini, pistoiese, poche ore essere stata 'incasellata' dalla segreteria nazionale, annuncia un passo indietro per lasciare il posto nel collegio uninominale ad una espressione del territorio e cioè all'amica Benedetta Squittieri. Una mossa che consegna al Pd di Prato la possibilità concreta di mettere in corsa un suo candidato. La segreteria provinciale apre una discussione che però non porta a nessuna sintesi e, soprattutto, dà a Roma l'opportunità di dare un posto all'economista Nannicini, l'ex renziano rimasto fuori dai giochi nella lunga notte di Ferragosto. Benedetta Squittieri non ci sta ad essere strattonata e si sfoga sulla sua pagina Facebook: “Non ho chiesto io di essere inserita nella rosa dei cinque, il segretario mi ha chiesto la disponibilità e io, per spirito di servizio, l'ho data. E così come l'ho data, per lo stesso spirito di servizio, la ritiro”. L'assessore al Bilancio non manca di sottolineare un dato: “Il nome di Nannicini è stato fatto in assenza di una proposta condivisa da parte del gruppo dirigente di Prato”.La polemica infuria dentro il partito e fuori. E si allarga la spaccatura. Tanta solidarietà a Benedetta Squittieri, a partire da quella espressa dal sindaco Matteo Biffoni che sulle sue pagine social ha scritto: “Un infinito grazie a Benedetta Squittieri per il lavoro di tutti i giorni in Giunta e per la sua disponibilità a mettersi a servizio del Pd anche in questa occasione: glielo ha chiesto all'unanimità la direzione, non lo ha certo chiesto lei”. E tanto apprezzamento anche per le parole del segretario Marco Biagioni che si è difeso, che ha spiegato, che ha richiamato tutto e tutti all'unità: “Il nostro partito è uno dei luoghi in cui si decide per il bene di Prato e di tutta la nostra comunità – un passaggio del suo post – l'obiettivo della segreteria è sempre stato quello di superare veti e spaccature su qualsiasi nome: rivendico il percorso di coinvolgimento di tutta la nostra comunità, pienamente consono nei tempi e nei modi”. Il chiarimento rispetto alle manovre nazionali: “In tutte le interlocuzioni che ho avuto con la dirigenza nazionale, nessuno ha mai posto condizioni senza le quali sarebbe saltato il candidato pratese. Ragion per cui, alla notizia che Bini avrebbe ritirato la sua candidatura, ci siamo subito mossi per tentate di portare un pratese in lista”. Appello alla coesione: “Adesso abbiamo bisogno dell'impegno di tutta la nostra comunità in questa campagna elettorale per promuovere la visione di un Paese che non lascia indietro nessuno”.Parole che arrivano insieme alla notizia di Marco Martini nel listino plurinominale per la Camera, notizia che ha solo un sapore: quello del contentino.Basta per riportare il sereno in via Carraia? No. La spaccatura c'è, inutile dire. Basti pensare alla forte presa di posizione del circolo Pd di Casale che ieri, prima che la partita si chiudesse definitivamente, ha scritto una lettera di fuoco a Biagioni in cui si leggeva, oltre al tifo per Squittieri, anche che “tanti iscritti e tante iscritte hanno annunciato che per protesta non daranno il voto al partito o, peggio ancora, alla coalizione di centrosinistra”. Certo, si tratta della fazione pro assessore al Bilancio ma è comunque indice di squarcio.Fazioni, correnti. La resa dei conti è rimandata a dopo il voto perché ora, come hanno ribadito anche Squittieri e Biffoni, c'è da affrontare la campagna elettorale e da sostenere Tommaso Nannicini, candidato autorevole, preparato e toscano (ma non pratese).