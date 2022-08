25.08.2022 h 08:39 commenti

Dopo il maltempo del 18 agosto ancora chiuso il parco delle Cascine, il Comune : "Un'altra settimana per la riapertura"

L'ondata di maltempo del 18 agosto ha abbattuto quattordici alberi che sono caduti sul viale principale. Danneggiate anche altre piante, numerosi i rami pericolanti. Si potrà tornare nel parco dai primi di settembre

Dopo diversi giorni dal maltempo che si è abbattuto sulla città - era il 18 agosto - il parco delle Cascine di Tavola, uno dei polmoni verdi di Prato, resta ancora chiuso e ci vorrà almeno un'altra settimana prima della riapertura.

Il vento ha abbattuto quattordici piante che sono cadute sul viale principale, e così l'amministrazione ha deciso per la chiusura totale del parco. "I tecnici - spiega l'assessore alla Città curata Cristina Sanzò - sono al lavoro per fare le verifiche anche su altre piante danneggiate, ci sono pure numerosi rami pericolanti che devono essere tagliati. Lavori che richiedono ancora una settimana di tempo per essere terminati".

Intanto i tantissimi cittadini che ogni giorno utilizzano il parco insieme per corse e passeggiate sono costretti a rinunciare al parco. "Sono passati quasi dieci giorni - si lamenta un lettore di Notizie di Prato - e non è stato fatto assolutamente nulla. In zona non abbiamo nessun altro posto dove andare per trascorrere un po' di tempo in mezzo al verde, senza considerare che i bambini sono ancora a casa da scuola e molte mamme utilizzano le Cascine di Tavola per farli giocare all'aria aperta. Potevano limitare solo la zona non sicura, e non chiudere tutto".

Tutti gli ingressi, infatti, sono stati blindati, compreso quello sul lato del Ponte Manetti. "Un provvedimento necessario - continua Sanzò - per garantire la sicurezza, purtroppo in tanti nonostante i divieti hanno continuato a frequentare la zona, da qui il provvedimento di chiusura totale. Abbiamo messo sbarramenti e appositi cartelli che spiegano la situazione".

