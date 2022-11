Un percorso che non è stato lineare: dopo la dichiarazione di fallimento della Superlativa nel 2020, si è costituita la Ts con titolari due ex dipendenti. Per due anni la società ha gestito l'attività con un contratto di affitto d'impresa con ultima scadenza fissata a febbraio 2023 . Il 2 settembre scorso ( leggi ) le curatrici hanno fissato la data della prima asta per la vendita dell' attività che è andata deserta. La nuova data è stata fissata una decina di giorni fa, con una nuova base d'asta inferiore a quella dei primi di settembre e quindi questa volta accolta dalla Ts. La decisione ha scongiurato la vendita dei macchinari e la chiusura dell'attività dove lavorano una sessantina di dipendenti. Proprio a loro tutela i nuovi proprietari, come sempre avviene in caso di cambio della guardia, dovranno inviare la comunicazione ai sindacati confederali che potranno chiedere un incontro per valutare le proposte sindacali dei contratti di lavoro. A quel punto potranno esprimere parere positivo o negativo che però non è vincolante per la continuazione dell'attività. Sicuramente l'attenzione sarà alta visto la storia dell'azienda, alcuni anni fa al centro di una dura vertenza dei Si Cobas che denunciavano le condizioni di sfruttamento dei dipendenti.