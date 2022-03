30.03.2022 h 12:55 commenti

Dopo il Covid ragazzi poco soddisfatti del presente ma fiduciosi nel futuro, lo rivela un'indagine

Ecco "Ti presento Prato", lo studio sulla vita dei giovani pratesi e delle loro famiglie durante la pandemia. Il sindaco Matteo Biffoni: "La ripresa deve tenere presente il credito che questi giovani hanno maturato: investire per e su di loro è doveroso"

Ragazzi poco soddisfatti del presente, ma ottimisti per il futuro, e genitori che invece vivono positivamente l'oggi, ma che guardano al domani con scetticismo e scarsa curiosità. È questo il quadro che emerge dall'indagine sulle famiglie pratesi e i loro figli Ti presento Prato, realizzata da Retesviluppo e Forum delle associazioni familiari di Prato con la collaborazione del Comune. L'indagine, presentata ieri 29 marzo, nel salone consiliare del municipio, è rivolta ad adolescenti in età compresa tra i 13 e i 16 anni. Ha coinvolto 786 ragazzi, di cui 196 delle scuole secondarie di primo grado e 589 delle superiori. Hanno risposto al questionario anche 347 genitori, di cui 258 madri.

Tra i risultati che la ricerca porta alla luce è emersa prima di tutto una generale difficoltà dei giovani pratesi rispetto al presente e alla loro quotidianità, in termini di soddisfazione per la propria vita. Sono circa il 33% gli studenti a ritenersi soddisfatti del proprio presente e il dato percentuale segnala una minore soddisfazione tra le femmine più che tra i maschi. Inoltre, i ragazzi che frequentano le medie sembrano essere più soddisfatti di quelli iscritti alle scuole superiori. I ragazzi sembrano aver accusato le conseguenza della pandemia, che ha penalizzato la pratica di sport e che ha avuto anche un impatto negativo sulla loro salute psichica, come riferisce quasi il 18%. Cercando di comprendere in quali aspetti della quotidianità l'insoddisfazione è più presente, gli studenti chiariscono che sono soddisfatti della propria salute (più del 60%), delle relazioni di amicizia (più del 55%) e delle relazioni familiari (più del 50%), ma che sono insoddisfatti soprattutto per la qualità del tempo libero di cui dispongono e per la situazione scolastica.

Dalla ricerca si rileva come tra i ragazzi prevalga un senso di curiosità e ottimismo verso il futuro. Più del 45% dei ragazzi pensa che nel prossimo futuro la situazione generale migliorerà ed è interessante notare come, per loro, il contributo al miglioramento può provenire soprattutto dal mondo della sanità oppure da ogni singolo ragazzo o dalla sua famiglia.

Per gli studenti vivere a Prato non sembra essere una prospettiva entusiasmante e ciò è probabilmente da attribuirsi anche al contesto storico che stiamo vivendo e che rende molto difficile per i ragazzi muoversi al di fuori della propria città. Anche se non sembrano essere intenzionati a rimanerci in futuro, gli adolescenti reputano la città di Prato a loro misura e funzionale, rispetto a servizi di diverso tipo (trasporto pubblico, biblioteche, servizi online del Comune, etc.).

"Va innanzitutto fatto un plauso alla scelta dell'amministrazione comunale di Prato di voler approfondire gli effetti di questo 'long covid', che ha avuto conseguenze non solo sul piano fisico - ha dichiarato Gidi de Palo, presidente Forum Nazionale delle associazioni familiari - La famiglia è la risorsa più importante del nostro paese, una materia prima che troppo spesso diamo per scontato, ma che è fonte di ricchezza e risparmio, oltre ad avere una funzione sussidiaria verso il ruolo degli enti pubblici".

Per quanto riguarda i genitori, invece, questi sembrano essere più appagati dei loro figli: più del 45% di coloro che hanno risposto si sono detti molto soddisfatti della vita in generale, della situazione lavorativa e delle relazioni familiari. Di contro, però, gli adulti sono meno soddisfatti per quanti riguarda le relazioni di amicizia, lo stato di salute o la situazione economica. L’impatto della pandemia sulla vita dei genitori sembra essere stato meno negativo di quello sui ragazzi, ma rispetto ai loro figli questi sono meno curiosi del futuro, più rassegnati e lievemente più scettici.

"Questi risultati sono la definizione scientifica e strutturata di quello di cui avevamo come sentore durante la fase pandemica - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni - E abbiamo voluto questa indagine proprio per consegnarci una fotografia precisa di ciò che si percepiva, che le scuole e la Asl segnalavano. I ragazzi negli ultimi due anni sono coloro che più hanno subito le conseguenze delle limitazioni imposte dalla pandemia. Adolescenti a cui è stato tolto ciò che è più caro: la socializzazione, stare con gli amici, fare le prime esperienze in autonomia, la scuola in presenza, lo sport. La ripresa post Covid deve tenere presente il credito che questi giovani hanno maturato: investire per e su di loro è doveroso".