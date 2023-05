15.05.2023 h 12:30 commenti

Dopo i successi di Sanremo, Lo Stato sociale torna sul palco di Prato a tutta Birra

Appuntamento in piazza del Mercato Nuovo per il 20 maggio con il nuovo album "Stupido Sexy Futuro". Ritornano anche i Modena City Ramblers, ad aprire i concerti il 17 maggio Rino Gaetano Band

La prima tappa del tour estivo del collettivo Lo stato Sociale sarà il 20 maggio in piazza del Mercato Nuovo in occasione della11esima edizione di Prato a Tutta Birra. Il gruppo è la seconda volta che viene ospitato dalla manifestazione organizzata da Alessandro Rubino, il debutto sei anni fa quando non avevano ancora vinto il secondo posto al Festival di Saremo con la canzone "Una vita in vacanza", ovviamente tra i pezzi in scaletta anche quelli del loro ultimo lavoro "Stupido Sexy Futuro". Altra conferma, ma a distanza di un anno, quella dei Mode City Ramblers che torneranno a scaldare piazza del Mercato nuovo venerdì 19 maggio

Ad alternarsi sul palco anche mercoledì 17 maggio, la “Rino Gaetano Band”, gruppo che è il tributo ufficiale del cantautore calabro-romano ed è il primo progetto del genere in Italia fondato dalla sorella Anna Gaetano nel 1999. Giovedì 18 maggio sarà la volta di “La Sad”, trio formato nel 2020 da Theø, Plant e Fiks, tre ragazzi proveniente da regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto) e dalle esperienze musicali differenti. A chiudere la manifestazione, domenica 21 maggio, sarà la pratensissima “Blues’n’Roll Band” con Party ‘70/’80/’90. Concerti come sempre gratis a partire dalle 21 dal 17 al 21 maggio.

"Riconfermiamo il trittico musica, divertimenti e street food- ha spiegato Rubini- con un'attenzione a un pubblico variegato dai giovani alle famiglie passando per i cinquantenni. L'idea è di offrire divertimento e momenti di socialità". Sono 20 gli stand dello street food presenti in piazza con prodotti tipici della provincia, a partire dai tortelli di patata della Val di Bisenzio, ma anche con eccellenze provenienti dalla Toscana, il tutto accompagnato dalla birra. C'è spazio anche per i bambini e per il mercatino.

"Un appuntamento - ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni - che ormai si è consolidato nel tempo e rientra a pieno titolo in tutte le iniziative organizzate nell'ambito della lunga estate pratese".