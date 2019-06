26.06.2019 h 12:17 commenti

Dopo i guai giudiziari la svolta di Astir: Claudio Martini è il nuovo presidente

L'ex presidente della Regione e sindaco di Prato guiderà la nuova fase del consorzio di cooperative sociali dopo l'inchiesta della Procura di Prato sulla gestione dei migranti che ha portato all'arresto dell'ex numero uno di Astir Loretta Giuntoli

Da senatore e ancor prima governatore della Regione Toscana e sindaco di Prato, a numero uno di Astir. Claudio Martini è da ieri pomeriggio, 25 giugno, il nuovo presidente del consorzio che riunisce numerose cooperative specializzate nei servizi socio-sanitari ed educativi con inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.

Il cda ha definito tale incarico "una svolta", dopo il terremoto giudiziario che ha travolto il consorzio Astir per l'inchiesta della Procura di Prato sulla gestione dei centri di accoglienza straordinaria per migranti che nel dicembre 2018 ( LEGGI ) ha portato all'arresto della presidente, Loretta Giuntoli, con l'accusa di frode nella pubblica fornitura e minacce nei confronti di alcuni dipendenti, e all'interdizione dall'attività per Alberto Pintus (all'epoca diacono e vicepresidente Caritas e che sabato 29 giugno diventerà sacerdote ndr) e Roberto Baldini della Humanitas. Per tutti e tre la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio.

Dopo un periodo di "limbo" in cui il consorzio è stato guidato da Fiorella Alunni e Antonio Cirri quali presidente e vicepresidente, è arrivato il momento di cambiare pagina: “La svolta è maturata – si afferma - attraverso un percorso collegiale che ha avuto come primo obiettivo la salvaguardia del patrimonio sociale rappresentato dal Consorzio e dalle persone che ci lavorano”.

La squadra di Astir vede Paolo Maroso alla vicepresidenza e un gruppo di consiglieri che fanno riferimento alle diverse realtà territoriali e alle articolate aree di intervento del Consorzio: Alessio Nincheri e Loredana Alborea per Prato, Guido Ricci per l’Isola d’Elba e Livorno, Laura Gentile e Cristina Gori per Pistoia, Domenico Barone per l’area Empolese-Fiorentina.

“In questi mesi ho visto determinazione per rilanciare il Consorzio, unità d’intenti tra i soci e consapevolezza sulla nuova fase da aprire – afferma il neopresidente Claudio Martini – Ho accettato l’incarico propostomi per sostenere l’impegno di tutti e per favorire una relazione più intensa con la realtà sociale e istituzionale”.