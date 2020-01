22.01.2020 h 14:19 commenti

Dopo dieci anni torna a Prato la borsa del lavoro per il turismo

Il 6 febbraio all'auditorium della Camera di Commercio le aziende incontrano gli aspiranti lavoratori: servono camerieri vice cuochi e portieri di notte. Un settore in crescita ma a Prato mancano le strutture ricettive

Dopo dieci anni torna a Prato la Borsa del Mercato del Lavoro del turismo organizzata dall’Ente Bilaterale Turismo Toscano in collaborazione con Confcommercio Cgil, Cisl Uil e Federalberghi. Il 6 febbraio dalle 10 alle 14 all’auditorium della Camera di Commercio domanda e l’offerta si incontreranno, ad oggi sono 16 le aziende iscritte provenienti dal settore della ristorazione, dei bar della recezione e dell’organizzazione di eventi. Per gli aspiranti lavoratori è necessario l’iscrizione al portale www.ebtt.it “Un ritorno importante – ha spiegatodirettore di Confcommercio – che segna la crescita del settore, servono soprattutto cuochi, camerieri, portieri di notte, barman e animatori. Un’opportunità non solo per chi cerca lavoro a tempo pieno, ma anche per gli studenti”.L’iniziativa ha il patrocinio del comune di Prato: “Il settore è in crescita – ha spiegato l’assessore– rispetto al 2018 c’è stato un incremento del 3% di presenze in città con una media di due notti. La parte del leone è fatta dai cinesi con un turismo familiare seguono gli americani che soggiornano in città soprattutto per studio. In quest’ottica servono maggiori strutture ricettive, un servizio di deposito bagagli e anche il servizio taxi in ore serali, stiamo per questo lavorando ad una convenzione”.Lo sforzo congiunto degli operatori del sistema è quello di creare un’immagine di Prato come città artistica e non periferia di Firenze, in quest’ottica a maggio l’amministrazione comunale organizzerà una 4 giorni di sporto “0574 Storie di vita” dedicata allo sport fra gli ospiti anche Malagò e del Piero. “Per il 2021 ripeteremo l’appuntamento – continua Marchi – con il tema della moda e dei blogger, è una richiesta che viene direttamente dalla Regione”.L’Ente bilaterale per il Turismo Toscano oltre all’organizzazione della borsa Mercato Lavoro svolge anche altre funzioni: “Il settore è in continua crescita- ha spiegatocoordinatore sindacale del EBTT- ma ha bisogno di essere supportato per questo cerchiamo di intercettare i bisogni delle imprese e dei lavoratori”.