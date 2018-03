20.03.2018 h 13:43 commenti

Dopo centosette giorni di stop riparato uno degli ascensori del Palazzo di giustizia

In funzione un ascensore dei quattro fermi da tempo a causa di un guasto. Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente del tribunale Gratteri è stata finalmente intrapresa la via della soluzione. L'intervento di riparazione totale dovrebbe essere questione di poco tempo

Dopo centosette giorni qualcosa si muove: oggi, martedì 20 marzo, ha ripreso a funzionare uno dei quattro ascensori del Palazzo di giustizia. Il guasto è stato riparato nei giorni scorsi e nel giro di poco dovrebbero tornare a fare avanti e indietro anche gli altri tre per i quali si aspetta l'arrivo dei pezzi di ricambio. Come annunciato pochi giorni fa dal presidente del tribunale Francesco Gratteri, è stata finalmente intrapresa la via della soluzione. La Corte d'Appello di Firenze aveva infatti chiesto al presidente la trasmissione dei preventivi già disponibili per la riparazione e tra quelli ha scelto a quale ditta affidare l'intervento che dovrebbe essere completato a breve.











Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus