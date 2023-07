20.07.2023 h 16:02 commenti

Dopo aver alzato troppo il gomito si mette al volante dell'auto e provoca un incidente, denunciato

E' successo in via Filzi. Alla guida un uomo di 47 anni che è rimasto illeso. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge. L'alcotest ha rilevato un tasso alcolemico di cinque volte superiore alla soglia massima prevista dalla legge

E' stato denunciato ed è rimasto senza patente il cinese di 47 anni che nella serata di ieri, mercoledì 19 luglio, alla guida della sua auto, ha provocato un incidente in via Filzi. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale intervenuta sul posto, arrivato all'altezza dell'incrocio con via Maroncelli e via Gobbi, l'uomo è finito fuori strada abbattendo il palo della fermata dell'autobus. Il 47enne è rimasto illeso mentre sono ingenti i danni alla macchina. Agli agenti non c'è voluto molto per rilevare lo stato di ubriachezza dell'uomo che, portato al comando, è stato sottoposto al test che ha rilevato un tasso alcolemico superiore di ben cinque volte alla soglia massima prevista dalla legge. Ora rischia la sospensione della patente fino a quattro anni.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus