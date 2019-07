02.07.2019 h 11:06 commenti

Dopo 60 anni un montemurlese è stato ordinato sacerdote: domenica la prima messa per don Alessio

La cerimonia si è svolta domenica nella cattedrale di San Zeno a Pistoia. Presente anche una delegazione del Comune guidata dal sindaco Calamai

A 60 anni di stanza dall'ultima volta, un montemurlese è stato ordinato sacerdote. Alessio Bartolini ha ricevuto l'ordinazione domenica 30 giugno, nella cattedrale di San Zeno a Pistoia, alla presenza del vescovo Fausto Tardelli. Alla cerimonia, in rappresentanza della comunità di Montemurlo, erano presenti il sindaco Simone Calamai e gli assessori Alberto Fanti e Alberto Vignoli. "È stato un momento di gioia, al quale ho partecipato volentieri e con emozione per portare ad Alessio la vicinanza di tutti i montemurlesi. - sottolinea il sindaco Simone Calamai – Per Alessio inizia un cammino importante che spero possa realizzare a pieno la sua vocazione".

Alessio Bartolini ha 39 anni e fin da bambino desiderava diventare prete. La maturazione della decisione, però, è arrivata da adulto. Dopo aver concluso gli studi teologici, iniziati all'età di 33 anni, il 13 gennaio di quest'anno Alessio Bartolini è stato ordinato diacono, primo gradino per l'ordinazione, e ha svolto per sei mesi servizio a Quarrata.

Domenica 7 luglio alle ore 11 alla chiesa del Sacro Cuore di Montemurlo (in piazza Contardi) Bartolini celebrerà la sua prima messa, li dove ha vissuto la sua infanzia, dov'è stato animatore dell'oratorio e dove ha seguito l'esempio dei preti del Sacro Cuore di Gesù di Betharram che hanno gestito la parrocchia per 36 anni.