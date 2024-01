22.01.2024 h 10:28 commenti

Dopo 35 anni di servizio nell'Arma il colonnello Riccardo Marchi va in congedo

Marchi, dal 2017 comandante del Reparto operativo del comando provinciale di Prato, vanta una lunga carriera operativa cominciata nel 1990. Numerosi gli incarichi e i riconoscimenti nel corso degli anni. Al suo posto arriva il tenente colonnello Marco Benedetti

Il colonnello dei carabinieri Riccardo Marchi va in congedo. Domani, martedì 23 gennaio, Marchi, dal 2017 comandante del Reparto operativo del comando provinciale di Prato, lascia il servizio dopo 35 anni di carriera. Sessanta anni, romano, doppia laurea in Scienze dell'amministrazione e Scienze della sicurezza, Marchi ha è entrato nell'Arma nel 1990 e a maggio 1992 è stato nominato vicebrigadiere. Ha ricoperto numerosi incarichi che lo hanno portato in molte parti d'Italia: Vallo della Lucania (Salerno), Città della Pieve (Perugia), Adria (Rovigo), Padova, Verona dove è stato giudice militare dal 2012 al 2014. La nomina di colonnello risale ai giorni scorsi, il 9 gennaio.

Numerose le decorazioni ricevute nel corso della carriera: ufficiale e cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, medaglia di bronzo, argento, oro e Croce d'argento per anzianità di servizio militare, medaglia Nato solo per citarne alcune.

Il colonnello Riccardo Marchi si è distinto per l'operatività e per l'impegno, cominciato nel 1999, si promozione e diffusione della cultura della legalità nelle scuole. Dal 2021 è stato docente dell'Istituto superiore di tecniche investigative dell'Arma dei carabinieri con una specializzazione nel contrasto alla criminalità etnica.

Tra gli eventi più recenti a cui ha preso parte, figurano il terremoto in Emilia Romagna, l'emergenza Covid, l'alluvione nell'area Prato-Firenze-Pistoia.

Marchi ha rivolto ringraziamenti alla famiglia, ai colleghi e ai collaboratori.

Al posto del colonnello Marchi arriva il tenente colonnello Marco Benedetti provenienti dalla Scuola marescialli e brigadieri di Firenze.



