09.06.2020

Dopo 24 anni tornano a casa due putti rubati nella chiesa del Sacro Cuore a Montemurlo

Rubati nel 1996, sono stati riconsegnati al parroco dal comandante del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Firenze. A compiere il furto un pregiudicato napoletano

Dopo 24 anni due piccoli angeli lignei trafugati il 6 dicembre 1996 nella chiesa del Sacro Cuore di Montemurlo, sono tornati a casa.A riconsegnarli al parroco don Gianni Gasperini, ieri 8 giugno, Lanfranco Disibio, comandante del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Firenze.I due putti, di produzione toscana del XIX secolo, erano stati individuati nel maggio del 1997 in uno stand allestito della mostra Assisi Antiquariato.Il nucleo dei carabinieri Tpc, attraverso la Banca dati dei beni culturali, ha accertato che i due putti, il cui valore è di 25mila euro, provenivano da una chiesa ed erano stari rubati. Le sculture sono state sequestrate all'antiquario che è risultato estraneo alla vicenda. Le indagini, invece, hanno identificato un pregiudicato napoletano residente in provincia di Pisa, all’epoca 38enne, come l’autore del furto.