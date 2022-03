15.03.2022 h 13:32 commenti

Dopo 22 anni il processo per droga ancora non è finito. E tra tre anni scatta la prescrizione

Tre impuati chiamati a rispondere di detenzione ai fini di spaccio di cocaina nell'ambito dell'inchiesta Patchwork che nel 2000 portò in carcere 23 persone accusate, a vario titolo, anche di associazione per delinquere. Il reato contestato, con i suoi 25 anni di prescrizione, è tra i più longevi del codice penale

nadia tarantino

Si prescriverà a fine 2025 il processo più vecchio ancora pendente al tribunale di Prato. Ancora tre anni e mezzo di tempo, prima che tutto scada, per giudicare i tre imputati di detenzione e spaccio di droga. Un arco temporale certamente non brevissimo ma difficilmente si riuscirà ad arrivare alla prima sentenza considerato che si tratta di un processo del 2000 per uno dei reati che, con una prescrizione di 25 anni, è tra i più longevi del codice penale. A due italiani e ad un albanese di 76, 55 e 52 anni (uno tra loro sarebbe nel frattempo deceduto), si contestano fatti avvenuti quando in Italia presidente della Repubblica era Ciampi e gli Stati Uniti erano guidati da Clinton, quando un litro di benzina costava un euro e il caffè al bar 60 centesimi. I tre sono finiti davanti al giudice per una costola dell'inchiesta 'Patchwork” che nel 2000 portò in carcere 23 persone al termine di un'indagine condotta dall'Antimafia tra Prato, Montemurlo ed Ercolano. E mentre per tutti e 23 dell'organizzazione a cui venne contestata l'associazione per delinquere, i processi sono stati celebrati fino al terzo grado, per i tre imputati continua l'attesa. Le loro posizioni furono stralciate per due motivi: perché non furono colpiti da provvedimenti di custodia cautelare e perché non furono indagati per il reato associativo. I loro nomi vennero fuori dalle intercettazioni ambientali e telefoniche: si parlava di loro come di soggetti dediti allo spaccio di cocaina ma di cocaina, in loro possesso, non ne fu mai trovata.Il processo non è mai decollato a causa di lungaggini varie e soprattutto perché non si trovano più le bobine e le trascrizioni delle intercettazioni che il tribunale ordinò ad un perito. Agli atti c'è solo il brogliaccio della procura con alcuni appunti e il riassunto di quanto intercettato. Intanto oggi c'è stata un'altra udienza con la testimonianza dell'ispettore di polizia Mario Salinardi, in pensione da più di 10 anni. E si continua a cercare il materiale andato perso, sepolto chissà dove e chissà da quanta carta dopo più di vent'anni. Un'altra udienza è stata già fissata e per allora la prescrizione sarà ancora più vicina e se mai quel traguardo sarà tagliato prima della sentenza di primo grado, si potrà quasi certamente parlare di record dei record.