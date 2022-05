Via libera della Corte d’Appello di Firenze al dissequestro del sottopasso di via Ciulli. Il provvedimento è stato notificato oggi, 13 maggio al Comune di Prato che nei giorni precedenti aveva presentato istanza di dissequestro sulla base del maxi intervento di messa in sicurezza idraulica del vicino ospedale Santo Stefano, con realizzazione, in corso, di una vasca d'espansione collegata al reticolo idraulico della zona.Dopo 12 anni dal tragico incidente in cui morirono tre donne rimaste bloccate nel sottopasso allagato per l'esondazione del Vella, l'amministrazione comunale torna nella disponibilità dell'opera, posta sotto sigilli dalla magistratura poche ore dopo quel tragico 5 ottobre 2010. Magistratura che per ben tre volte ha bocciato la richiesta di dissequestro presentata dal Comune nel corso del procedimento penale contro i presunti responsabili della morte delle tre cinesi. Gli interventi proposti dall'amministrazione comunale per migliorare il sottopasso sono sempre stati ritenuti insufficienti per ottenere una riapertura in sicurezza. Stavolta no. Siamo infatti, davanti a maxi vasca d'espansione che oltre a tenere all'asciutto l'area ospedaliera e la futura palazzina da 112 posti letto, garantirà la sicurezza idraulica di tutta la zona. Un intervento in corso di realizzazione da parte dell'Asl Toscana centro e richiesto in sede di conferenza dei servizi per il permesso a costruire della futura palazzina del Santo Stefano, che ha convinto i giudici. Siamo infatti davanti a un polmone di 30mila metri cubi di capienza con un sistema automatico di portelle che metterà al sicuro l'area per eventi con tempo di ritorno di 30 e 200 anni e durate da 1 a 36 ore.“In Italia, come nella vita, ci vuole pazienza. Ma con perseveranza e ostinata caparbietà, ci si arriva – ha dichiarato il sindaco Biffoni -. Ancora una volta, senza tanto clamore e con lavoro costante, siamo passati dalle parole ai fatti”.