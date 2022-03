11.03.2022 h 13:08 commenti

Donzelli a processo per diffamazione, la Camera dei deputati non si è espressa in tempo sulla richiesta di autorizzazione

Giudizio direttissimo per il parlamentare di Fratelli d'Italia accusato di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Il processo si aprirà il prossimo 15 aprile. A trascinare Donzelli in tribunale sono stati i Sinti del campo nomadi di San Giorgio a Colonica per le espressioni utilizzate nel corso di una visita



“C'è un motore di una barca, a mio fratello hanno rubato un gommone recentemente. Niccolò non so se è tuo, lo riconosci?”, “Qui ci sono biciclette e un triciclo, qualcuno le riconosce?”: frasi pronunciate dall'onorevole Donzelli durante una diretta Facebook dal campo di San Giorgio a Colonica, in mezzo ai Sinti che, a loro volta, registravano tutta la scena denunciando le offese alla reputazione e la diffamazione. La questione arrivò alla procura che, concluse le indagini, chiese l'archiviazione contro cui i Sinti, assistiti dall'avvocato Alessandra Artese, si opposero ottenendo dal giudice delle udienze preliminari l'imputazione coatta. In pratica, il giudice disse che additare i Sinti come persone dedite ai furti e ad altri reati non può essere considerata l'espressione di un pensiero riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare, né poteva quel comportamento essere considerato, come scritto dalla procura, "provocatorio e al limite del canzonante".

Inutile è stata la mossa di Donzelli di spiegare che quella visita rientrava pienamente nella sua attività di parlamentare impegnato sui temi della riqualificazione dei campi nomadi con proposte di istituire commissioni d'inchiesta sul degrado nelle città. Il giudice delle udienze preliminari ritenne oltre i confini dell'insindacabilità riconosciuta ad un parlamentare le frasi di Donzelli.

La richiesta di autorizzare il processo è arrivata alla Camera lo scorso 15 novembre ma non è stata mai trattata. Ora, a termini di legge abbondantemente scaduti, la data del processo. nadia tarantino Diffamazione aggravata dall'odio razziale: è questo il capo di imputazione con il quale finirà davanti al tribunale di Prato il parlamentare di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. Il processo si aprirà il prossimo 15 aprile, a tre anni dalla visita al campo nomadi di San Giorgio a Colonica nel corso della quale volarono parole che sono costate al deputato il giudizio per direttissima. La data del processo è stata fissata dopo che la Camera dei deputati non si è espressa, nei 90 giorni di tempo a sua disposizione, sulla insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare né ha chiesto proroghe.“C'è un motore di una barca, a mio fratello hanno rubato un gommone recentemente. Niccolò non so se è tuo, lo riconosci?”, “Qui ci sono biciclette e un triciclo, qualcuno le riconosce?”: frasi pronunciate dall'onorevole Donzelli durante una diretta Facebook dal campo di San Giorgio a Colonica, in mezzo ai Sinti che, a loro volta, registravano tutta la scena denunciando le offese alla reputazione e la diffamazione. La questione arrivò alla procura che, concluse le indagini, chiese l'archiviazione contro cui i Sinti, assistiti dall'avvocato Alessandra Artese, si opposero ottenendo dal giudice delle udienze preliminari l'imputazione coatta. In pratica, il giudice disse che additare i Sinti come persone dedite ai furti e ad altri reati non può essere considerata l'espressione di un pensiero riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare, né poteva quel comportamento essere considerato, come scritto dalla procura, "provocatorio e al limite del canzonante".Inutile è stata la mossa di Donzelli di spiegare che quella visita rientrava pienamente nella sua attività di parlamentare impegnato sui temi della riqualificazione dei campi nomadi con proposte di istituire commissioni d'inchiesta sul degrado nelle città. Il giudice delle udienze preliminari ritenne oltre i confini dell'insindacabilità riconosciuta ad un parlamentare le frasi di Donzelli.La richiesta di autorizzare il processo è arrivata alla Camera lo scorso 15 novembre ma non è stata mai trattata. Ora, a termini di legge abbondantemente scaduti, la data del processo.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus