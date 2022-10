25.10.2022 h 17:48 commenti

Donne morte nel sottopasso, processo in corte di Appello ma il reato è già prescritto

Il 5 ottobre 2010 la tragedia che costò la vita a due sorelle e alla figlia di una di loro, rimaste imprigionate nel'infrastruttura allagata dall'esondazione del torrente Vella. La sentenza arriverà a marzo del prossimo anno e riguarderà l'ex dirigente del Comune di Prato, Lorenzo Frasconi, e il direttore dei lavori del sottopasso, Stefano Caldini

nadia tarantino

L'imputazione di omicidio colposo è prescritta ma ugualmente sarà una trepida attesa quella fino al 28 marzo 2023 quando i giudici di Appello si pronunceranno sulle posizioni di Lorenzo Frasconi, ex dirigente del servizio Mobilità del Comune di Prato, e di Stefano Caldini, direttore dei lavori del sottopasso ferroviario di via Ciulli dove la notte del 5 marzo 2010 morirono annegate tre donne cinesi. Frasconi e Caldini non rischiano più niente dal punto di vista penale perché il troppo tempo trascorso dalla tragedia ha già cancellato le rispettive condanne a 2 anni e a 1 anno e 8 mesi, ma c'è da scongiurare l'ultimo scoglio, quello delle possibili, eventuali rivendicazioni in sede civile da parte dei parenti delle vittime. Oggi, martedì 25 ottobre, gli avvocati Olivia Nati per Frasconi e Sigfrido Feynes per Caldini, hanno discusso il processo di secondo grado. Le arringhe hanno occupato due ore buone e le conclusioni hanno trovato d'accordo il procuratore generale che ha riconosciuto i termini della prescrizione mentre nulla ha detto sul fronte degli aspetti che le difese hanno richiamato per escludere la responsabilità civile dei loro assistiti.Le tre donne cinesi – due sorelle e la figlia di una di loro – erano a bordo di un'auto e stavano andando al lavoro quando rimasero imprigionate nel sottopasso trasformato in un invaso dai 96 millimetri di pioggia caduti in due ore e tre quarti che fecero esondare il torrente Vella. Una quantità mai registrata prima che fece dell'infrastruttura di via Ciulli, collegamento tra Narnali e Galciana, una tomba di acqua e fango.Alla sbarra, accusati di omicidio colposo plurimo, arrivarono quattro dei quattordici iscritti sul registro degli indagati dall'allora sostituto Lorenzo Gestri: Frasconi e Caldini, appunto, insieme a Sandro Gensini, direttore generale di Asm, azienda a cui il Comune aveva affidato il sottopasso, e a Paolo Berti, dirigente dell'ufficio Potenziamento e sviluppo delle Ferrovie dello Stato che varò il progetto di massima per la realizzazione dell'opera. Gensini e Berti sono stati assolti dal tribunale di Prato alla fine del processo di primo grado, il 15 dicembre 2016.L'avvocato Nati ha chiarito, passaggio dopo passaggio, i tempi della prescrizione e anche i motivi per i quali è sbagliato ritenere colpevole l'ex dirigente comunale, e si è poi a lungo soffermata, come il collega Fenyes, sugli elementi utili a respingere qualsiasi ipotesi di addebito civilistico. La sentenza, nel peggiore dei casi, riconoscerà la prescrizione delle responsabilità penali; ai legali, che si sono ovviamente battuti per un'assoluzione piena nel merito, interessa eliminare qualsiasi effetto in sede civile. “Non c'è nessun collegamento tra Lorenzo Frasconi e la tragedia di via Ciulli”, ha sempre detto e ha ripetuto ancora oggi l'avvocato Olivia Nati alle prese con un percorso giudiziario impregnato di tecnicismi considerata la posizione che è stata chiamata a difendere.Ancora sul fronte del procedimento civile, c'è già stata la sentenza di primo grado che ha condannato Asm in prima battuta e poi il Comune a pagare un risarcimento ai familiari delle vittime. E' stato presentato appello ma prima che si aprisse il secondo grado, le parti hanno raggiunto un accordo per chiudere la questione.