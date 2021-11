05.11.2021 h 10:26 commenti

Donne in medicina, Cgil attacca l'Asl: "Più brave dei maschi ma per loro pochi incarichi e salari più bassi"

La valutazione è stata fatta sulla base dei compensi versati nel 2020 ai dirigenti medici. Il segretario generale della Fp Cgil, Sandro Malucchi: “Occorrono correttivi nell’interesse delle politiche di genere e dei servizi sanitari ai cittadini”

Sono poche nelle stanze dei "bottoni" e vengono retribuite meno dei colleghi maschi, eppure sono molto più produttive. E' la fotografia scattata alle dirigenti medico dell'Asl Toscana Centro dalla Funzione pubblica Cgil di Prato e di Pistoia sulla base dei compensi del 2020.

“Soltanto 4 sono le donne tra i primi 50 dirigenti medici per retribuzione complessiva per l’anno 2020 e complessivamente soltanto 3 dirigenti medici su 10 di genere femminile. - constata Paola Carradori, segretaria della Fp Cgil di Pistoia e Prato. - Un quadro con più ombre che luci, per ciò che riguarda le politiche di genere, alla Asl Toscana Centro. Dei 413 medici a tempo indeterminato della Asl che abbraccia i territori di Firenze, Empoli, Prato e Pistoia, soltanto 124, ovvero un terzo, sono donne e purtroppo dobbiamo registrare una retribuzione complessiva largamente inferiore a quella dei colleghi uomini. Il dato che colpisce – prosegue la segretaria della Fp Cgil – è relativo al fatto che la parte di salario costituita dal raggiungimento degli obiettivi (le altre parti sono legate agli incarichi, al lavoro straordinario e alla libera professione) è più elevato per le dottoresse. Seppur di poco, la media dei premi relativi alla retribuzione per obiettivi è più alta tra le donne che tra gli uomini". I camici "rosa" infatti si distinguono per una media che supera i 5.400 euro lordi annui mentre i colleghi maschi si fermano a meno di 4.900 euro. Insomma le dottoresse sopravanzano i colleghi maschi quando vengono valutate sulla base delle performance di salute attese dalla Asl. “Gran parte della differenza della retribuzione finale - spiega Carradori - deriva dalla possibilità che hanno i dottori di dedicarsi alla libera professione intramoenia dalla quale, per motivi sociali, le colleghe dottoresse vengono estromesse. Basti pensare che sopra i 30.000 euro di salario derivante dalla libera professione troviamo 25 uomini e solo 4 donne. Il resto delle differenze retributive è determinato dagli incarichi dipartimentali o di struttura complessa affidati dalla direzione. I compensi fissi che sopravanzano i 100.000 euro lordi annui, infatti, premiano 17 uomini e una donna soltanto. Insomma le donne hanno performance professionali migliori ma incarichi meno remunerativi e minori possibilità di dedicarsi alla libera professione. Un quadro davvero sconfortante”. Dello stesso avviso il segretario generale della Fp Cgil Pistoia Prato Sandro Malucchi. “Aspettiamo di verificare quali potranno essere le misure correttive messe in atto da parte della direzione della Asl. Occorre premiare le professioniste che hanno risultati migliori assegnando incarichi di responsabilità maggiori. E occorrerà, visti i risultati di bilancio dell’anno in corso che si stanno prefigurando come drammatici, valutare attentamente l’operato dei dirigenti preposti al controllo economico e di gestione che hanno raggiunto la cifra complessiva di oltre 1,5 milioni di euro con emolumenti legati al risultato spesso superiore ai 20.000 euro. Ci aspettiamo una valutazione diversa e più severa legata ai risultati dell’anno 2021”.

Edizioni locali collegate: Prato

