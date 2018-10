25.10.2018 h 18:06 commenti

Donna travolta dal treno: traffico bloccato sulla linea tra Prato e Pistoia

La tragedia è avvenuta all'altezza della stazione di Montale-Agliana nel pomeriggio di oggi

Traffico ferroviario paralizzato sulla linea Prato-Pistoia per un investimento mortale che si è verificato all'altezza della stazione di Montale-Agliana. La tragedia è accaduta intorno alle 17.30 di oggi, 25 ottobre. La vittima è una donna di 44 anni, travolta dal treno regionale 3071 diretto a Firenze. Sul posto i soccorritori del 118 che non hanno però potuto fare niente. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno fatto i rilievi del caso e la circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni. Molti convogli sono stati cancellati. Ancora non è chiaro se l'investimento sia stato un incidente oppure un gesto volontario da parte della donna. Anche se l'ipotesi del suicidio è quella ritenuta più probabile. Testimoni avrebbero visto la vittima gettarsi davanti al treno in arrivo.

La Cap segnala che le linee di autobus per Firenze, Montale ed Agliana sono state letteralmente prese d’assalto dai viaggiatori bloccati nelle stazioni. Si segnalano forti ritardi, disagi e vetture sovraffollate.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus