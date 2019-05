25.05.2019 h 12:26 commenti

Donna travolta da un'auto in via Manzoni a Iolo: è stata soccorsa in codice rosso

L'incidente è avvenuto stanotte in un tratto poco illuminato. L'automobilista si è subito fermato e ha dato l'allarme

Ancora un grave incidente stradale in via Manzoni a Iolo, strada purtroppo già funestata da tragedie anche nel recente passato. Questa notte, 25 maggio, poco dopo l'una una donna di 54 anni è stata investita mentre camminava lungo la strada, in un punto male illuminato. E' stata un'auto a travolgerla. Il conducente si è subito fermato e ha dato l'allarme. Così, nel giro di poco, è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha soccorso in codice rosso la 54enne, per poi portarla al Santo Stefano, dove è stata ricoverata. Per fortuna, nonostante la gravità delle lesioni subite nell'urto, la donna non è considerata in pericolo di vita.

Sono poi intervenuti gli agenti dell'Ufficio Sinistri della polizia municipale per effettuare i rilievi che serviranno a ricostruire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus