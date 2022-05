29.05.2022 h 21:26 commenti

Donna si sente male mentre cammina in Calvana, soccorsa e portata in ospedale

Era sul sentiero che porta a Casa Bastone da sola, l'allarme dato da altri escursionisti che hanno sentito le sue grida. Sul posto i volontari della Pubblica Assistenza e i vigili del fuoco che hanno portato con la barella toboga la donna fino all'ambulanza della Croce d'Oro.

E' stato necessario un intervento congiunto di 118 e vigili del fuoco per soccorrere una donna di nazionalità cinese che, nel pomeriggio di oggi domenica 29 maggio, si è sentita male in Calvana, mentre stava percorrendo il sentiero 28 che porta a Casa Bastone. L'allarme, verso le 17.45, è stato dato da altri escursionisti che hanno sentito le grida della donna. I primi ad arrivare sono stati i volontari in servizio su un mezzo della Pubblica Assistenza di Santa Lucia, subito raggiunti da una squadra di vigili del fuoco. La donna era distesa a terra, da sola, in agitazione psicomotoria. Non parlava italiano e quindi non è stato semplice capire cosa avesse. Dalla centrale del 118 è stata poi attivata anche un ambulanza con infermiere della Croce d'Oro che ha portato la donna in ospedale per le cure del caso. Il tragitto tra il luogo dove si trovava l'infortunata e quello dove erano state lasciate le ambulanze, è stato fatto portando la donna a spalle su una barella toboga.

