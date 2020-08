10.08.2020 h 08:57 commenti

Donna si sente male al rifugio Le Barbe, interviene il Soccorso Alpino

Complessa operazione per portare aiuto ad una 41enne che si trovava nel cuore della riserva Acquerino-Cantagallo. I volontari l'hanno trasportata fino a Luogomano dove ad attenderla c'era l'ambulanza

Sono stati particolarmente complicati i soccorsi ad una donna di 41 anni che si è sentita male, nel pomeriggio di ieri, mentre si trovava nei dintorni del rifugio Le Barbe, nel cuore della riserva Acquerino Cantagallo in alta Val di Bisenzio. Il 118 ha attivato la Misericordia di Vaiano, intervenuta con un'ambulanza medicalizzata e anche i vigili del fuoco. Per raggiungere la donna si è poi mobilitato il Soccorso Alpino. I soccorritori, una volta presa in carico la paziente, l'hanno portata fino a Luogomano dove ad attenderli c'era l'ambulanza. Da qui la donna è stata poi trasferita in codice giallo all'ospedale Santo Stefano, per essere affidata ai sanitari del pronto soccorso.

