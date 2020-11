12.11.2020 h 15:42 commenti

Donna scippata in viale Galilei, la polizia blocca il rapinatore: è un ragazzo di 16 anni

E' successo nella tarda mattinata di ieri e gli agenti delle Volanti hanno rintracciato poco lontano il responsabile

E' stato un baby rapinatore di appena 16 anni a scippare una donna cinese nella tarda mattinata di ieri, 11 novembre. E' successo in viale Galilei, intorno alle 13.20. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti. La vittima ha descritto l'autore dello scippo e un secondo equipaggio della Questura è riuscito a bloccare poco lontano un ragazzo di 16 anni, italiano, che corrispondeva alla descrizione. Addosso al ragazzo è stata poi trovata la tracolla della borsa scippata alla cinese e una somma di denaro corrispondente a quella che si trovava nella borsa. Non lontano, poi, gli stessi poliziotti hanno trovato la borsa gettata via. Il 16enne è stato quindi denunciato al tribunale dei Minori ed è stato riaffidato alla madre, fatta venire in Questura.

