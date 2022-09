26.09.2022 h 14:17 commenti

Donna non rientra a casa e scatta la denuncia: la prefettura attiva il piano per le ricerche

La donna si è allontanata dalla sua abitazione e non ha più dato notizie di sé. E' stato il marito a chiedere aiuto. Le ricerche sono coordinate dalla questura

Preoccupazione per una donna di 40 anni della quale non si hanno più notizie. La prefettura ha attivato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse che vede la partecipazione delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, protezione civile e strutture sanitarie. La quarantenne, di origine polacca e domiciliata a Prato, è riconoscibile attraverso la foto recente che la ritrae, diramata dalla prefettura. Le ricerche sono coordinate dalla questura di Prato. A denunciare la scomparsa è stato il marito che non l'ha più vista rientrare nell'abitazione nella quale vivono nella zona del Macrolotto 0. Chi avesse notizie o avesse notato la donna è pregato di avvertire immediatamente la questura.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus