Donna muore nello scontro tra due auto lungo la Tangenziale

È successo stamani all’altezza dell’abitato di Tavola, alle stazioni di servizio. Una delle due auto si è ribaltata. Feriti altri due uomini

Tragedia questa mattina, 8 settembre, lungo viale XVI aprile nel tratto all’altezza dell’abitato di Tavola. Una donna di 74 anni è morta a seguito dello scontro tra due auto e del ribaltamento di una delle due che è finita sul camion della frutta posizionato vicino al benzinaio Ip. La donna era la conducente del mezzo ribaltato. L’incidente è avvenuto attorno alle 7.30 e sono ancora in corso i rilievi da parte della Municipale. Altre due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Prato. Si tratta del conducente dell’altra auto e del proprietario del camion di frutta che ha accusato un malore per lo choc: per entrambi, rispettivamente di 30 e 56 anni, il codice d'urgenza è stato il giallo. L’ambulante era vicino al camion e ha rischiato di essere travolto dai due mezzi.I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. Il recupero della salma è stato effettuato dai servizi funebri della Misericordia. Al momento la circolazione è regolata a senso unico alternato. Secondo quanto appreso sul posto. La donna proveniva da Seano e nonostante il divieto dettato dalla striscia continua avrebbe svoltato verso il benzinaio Ip, posto dal lato opposto. In quel momento è stata travolta dall’altra auto che proveniva dall'altra direzione.