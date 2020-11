10.11.2020 h 20:14 commenti

Donna investita da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce

E' successo in via Roncioni attorno alle 18.30 di oggi. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso in codice giallo

Una donna di 45 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, questa sera, 10 novembre, in via Roncioni. L'incidente è avvenuto attorno alle 18.30 all'altezza del ristorante Vesuvium.

La donna, di origine cinese, è stata portata all'ospedale Santo Stefano in codice giallo. A preoccupare i sanitari inviati dal 118, è stato soprattutto il trauma cranico riportato nella caduta dopo l'urto con l'auto, guidata da un uomo.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'ufficio sinistri e una dela centrale per i rilievi dell'incidente e per regolare il traffico. Lunghe file si sono formate in entrambe le direzioni.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus