11.03.2019 h 11:29 commenti

Donna incinta investita mentre attraversa sulle strisce: è stata soccorsa in codice rosso

L'incidente è avvenuto stamani in via Firenze a La Querce. La vittima abita nelle vicinanze ed è stata travolta da un motociclo Yamaha

Grave incidente stradale, stamani 11 marzo, in via Firenze a La Querce. Una donna di 30 anni, in stato di gravidanza, è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce. A colpirla un motociclo Yamaha, condotto da un uomo di 43 anni, residente a Campi Bisenzio. La donna, che abita nelle vicinanze, è stata soccorsa in codice rosso dall'ambulanza del 118 e ricoverata d'urgenza in ospedale al policlinico fiorentino di Careggi. A preoccupare anche il suo stato di gravidanza. L'incidente è successo poco dopo le 7.45 e in via Firenze sono intervenute le pattuglie della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Edizioni locali collegate: Prato

