23.10.2019

E' morta la donna di 64 anni colpita da meningite, via alla profilassi

E' arrivata ieri sera all'ospedale di Prato con febbre altissima. Non era vaccinata. Già effettuata la profilassi per i contatti diretti ma potrebbe essere estesa nelle prossime ore anche ai frequentatori del circolo di San Giorgio dove la vittima lavorava

Non ce l'ha fatta la donna di 64 anni ricoverata in condizioni disperate all'ospedale Santo Stefano di Prato per meningite. Isabella Giusti, questo il suo nome, è morta attorno alle 13 di oggi, 23 ottobre, nel reparto di rianimazione. Si tratta di una dipendente del circolo Arci di San Giorgio a Colonica in via del Leone. La vittima, secondo quanro reso noto dall'Asl, non era vaccinata contro la meningite sia di tipo B che di tipo C.

La donna era stata infettata da meningococco di tipo C. Lo hanno stabilito le analisi del dipartimento di Igiene pubblica del'Asl Toscana Centro che ha comunicato di aver provveduto alla procedura di profilassi per i familiari e i colleghi di lavoro della paziente deceduta. Nelle prossime ore l'intervento di prevenzione potrebbe esser esteso a una cerchia più ampia di contatti personali dato che la donna avrebbe continuato a lavorare sino a lunedì sera e quindi maggiore è, presumibilmente, il numero delle persone con cui potrebbe essere venuta a contatto.

Isabella Giusti era arrivata al pronto soccorso ieri sera con febbre altissima e altri sintomi inequivocabili dell'infezione. E' stata quindi ricoverata immediatamente nel reparto di rianimazione ma le sue condizioni sono apparse subito critiche e in costante peggioramento. Ha smesso di lottare nella tarda mattinata di oggi.

Dopo un lungo periodo di assenza, dunque, l'incubo meningite si riaffaccia nel pratese. A Prato dal 2015 ad oggi i casi di meningite sono stati 10 (3 nel 2015 per C, 5 nel 2016 per C, 1 nel 2017 e nessun caso nel 2018). Quello di oggi è il primo caso dall’inizio dell’anno. I decessi a Prato sono stati 3 (1 decesso è del 2015 ed 1 del 2016) e tutti per meningite di tipo C.