30.07.2022 h 20:14 commenti

Ritrovata la donna di 48 anni scomparsa venerdì all’uscita dal lavoro

La denuncia è stata presentata dal padre con cui la donna, affetta da disturbi, vive. La Prefettura ha attivato il piano per le persone scomparse

È stata ritrovata attorno alle 13 di oggi, 31 luglio, Teresa Basto, la donna di 48 anni di cui non si avevano più notizie da venerdì pomeriggio all’uscita dal lavoro. Le sue condizioni di salute sono buone. Subito dopo la denuncia del padre con cui la 48enne vive, la prefettura ha attivato il piano per le persone scomparse. Forte l’apprensione tra i familiari e i conoscenti della donna, residente a Maliseti, anche perché era la prima volta che si allontanava da casa e aveva il telefono spento. Da qui la decisione del padre di rivolgersi ai carabinieri per chiedere aiuto e di utilizzare anche i canali social per diffondere l’appello. Oggi il lieto fine.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus