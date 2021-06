02.06.2021 h 15:31 commenti

Donna attaccata da una mucca sul Monte Maggiore si rompe un braccio, interviene il soccorso alpino

È successo nella tarda mattina di oggi lungo il sentiero 46. Giornata di intenso lavoro per il soccorso alpino che poco dopo ha recuperato un ragazzo a Rio Buti portato a Careggi da Pegaso

Una donna di 53 anni è stata attaccata da una mucca mentre percorreva il sentiero 46 sul Monte Maggiore nel comune di Vaiano. È successo pochi minuti prima delle 13 di oggi, 2 giugno. Nella caduta la donna ha riportato la frattura del braccio sinistro. È intervenuta una squadra del Soccorso alpino per recuperarla, stabilizzarla, e portarla a valle dove ad attenderla c’era un’ambulanza inviata dal 118. La donna è stata accompagnata al Santo Stefano in codice verde. Circa un’ora dopo il Soccorso alpino si è rimesso in moto per recuperare a Rio Buti un ragazzo di 14 anni che nello scivolare si è procurato una frattura del braccio. Il 118 ha inviato sul posto l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il ragazzo al cto di Careggi.

