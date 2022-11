16.11.2022 h 09:56 commenti

Donna aggredita da due rottweiler di guardia ad un capannone, prognosi di 30 giorni

E' successo in via don Milani, a Casale. La vittima è entrata in un'area privata come da accordi con il proprietario ma i cani, a differenza delle altre volte, erano liberi nel piazzale. Sul posto 118 e polizia municipale. La procura ha aperto un fascicolo

E' finita all'ospedale con una prognosi di 30 giorni dopo essere stata aggredita e ferita da due rottweiler. E' successo domenica 13 novembre, in via don Milani a Casale. La vittima è una donna di 70 anni, entrata all'interno di un'area privata a cui, secondo gli accordi presi con il proprietario, un cittadino cinese, ha accesso per gestire una piccola porzione di verde. I due cani però, a differenza di altre volte, non erano chiusi nel capannone, ma si trovavano liberi nel piazzale. Quando, come in altre occasioni in precedenza, la donna è entrata, i due rottweiler le sono corsi incontro senza lasciarle nessuna possibilità di scappare. Nonostante i morsi, la donna è riuscita a telefonare e a chiedere aiuto. Il proprietario dei cani è arrivato subito e ha avvertito il 118 che ha inviato un'ambulanza per il trasferimento al pronto soccorso del Santo Stefano. Sul posto anche una pattuglia della Municipale per ricostruire l'accaduto e fare verifiche sui due animali che, stando ai primi accertamenti, sarebbero detenuti regolarmente. Il referto ospedaliero ha fatto partire una denuncia d'ufficio e la procura ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull'episodio.



