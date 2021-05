25.05.2021 h 11:19 commenti

Donna a passeggio con il cagnolino viene aggredita da un rottweiler, la salva un passante

È successo stamani a Poggio a Caiano. La Municipale ha rintracciato e denunciato la coppia proprietaria del cane

Se l’è vista brutta la settantenne che stamani, 25 maggio, è stata aggredita da un rottweiler mentre faceva ingresso nel parco del Bargo a Poggio a Caiano dal lato di via Regina Margherita. A salvare lei e il suo cagnolino dal terribile morso, è stato un automobilista di passaggio che è prontamente intervenuto bloccando il cane che comunque non gli ha risparmiato morsi alle mani. Ma andiamo con ordine. Il rottweiler, che gironzolava libero, è stato attirato dal cagnolino della donna e ha subito attraversato la regionale 66 per “regolare i conti”. La donna ha preso in collo il proprio animale nel tentativo di proteggerlo dalla furia del cane più grande, ma non è servito a niente perché il rottweiler ha morso anche la donna fino a che lei non ha lasciato andare il cagnolino, prontamente azzannato dal rottweiler. Nel frattempo si sono avvicinati dei passanti, ma è stato solo con l’intervento di un automobilista, cinquantenne di Poggio, che l’aggressione ha avuto fine. L’uomo ha liberato il cagnolino dalla terribile morsa e ha trattenuto il cane fino a che non è stata portata una corda con cui l’ha legato. Le sue mani erano insanguinate dai morsi del molossoide. Non appena libero, il cagnolino si è allontanato velocemente. Sono stati chiamati il 118 e la polizia municipale di Poggio che ha poi rintracciato e denunciato i proprietari del cane, una coppia cinese che abita nelle vicinanze. La donna è stata accompagnata al Santo Stefano in codice verde. Sono in corso gli accertamenti dei sanitari. Il coraggioso automobilista invece si è fatto medicare dal vicino punto di primo soccorso alla locale Misericordia.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

